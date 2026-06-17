記憶へ刻まれる威厳に満ちた走り

少し離れた場所からでも、優美なショルダーラインに魅了される。1km走らずとも、ボンネットのフライングレディが導く、威厳に満ちた走りが記憶へ刻まれる。

【画像】若き技術者が高めるロールスの魅力 ハルシオン・コーニッシュ EV化されるクラシックたち 全139枚

ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブルのベースになった、シルバーシャドーを前回運転したのは、既に30年ほど前。その時は、アスファルトを滑走するように処理する、古いサスペンションへ言葉を失った。もちろん、円熟の美貌にも。



ハルシオン・ ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル EV（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回ステアリングホイールを握ったのは、レストモッド・ガレージのハルシオン社によって、電動化（エレクトロモッド）されたコーニッシュ・コンバーチブル。同社は、グレートブリテン島南部、サリー州で3年前に設立されたばかりだ。

今後数年をかけて、クラシック・ロールス・ロイスを120台手掛ける予定だという。その内、半分はオリジナルの6.75L V8エンジンをリビルドして搭載する。残りは、駆動用モーターとバッテリーへ置き換える計画だそうだ。

話し合ってきた情熱を注げるクルマづくり

同社のメンバーは、大学のフォーミュラ・プログラムで意気投合した若き技術者、マシュー・ピアソン氏とチャーリー・メトカーフ氏、ウィル・バーデット氏の3人。「情熱を注げるクルマづくりを、以前から話し合ってきました」とメトカーフが話す。

「コロナ禍の中で、EVの未来を悲観しすぎているように感じていたんです。そこで、EVのロールス・ロイスというアイデアが生まれました。そもそも、電気モーターのように静かで洗練されたパワートレインの開発へ、注力してきた会社ですから」と続ける。



右から、マシュー・ピアソン氏とチャーリー・メトカーフ氏、筆者のスティーブ・クロプリー マックス・エドレストン（Max Edleston）

試作に当たって3名が選んだのは、1970年代後半に生産されたロールス・ロイス。駆動用バッテリーを隠せる大きさがあり、電動パワートレインへ換装しても、車重は殆ど変わらないだろうと考えたからだ。高い完成度も、その理由にあった。

彼らが描いた構想は、4ドアのシルバーシャドー IIと、2ドアのコーニッシュをレストア／エレクトロモッドし、年間15台提供するというもの。今は年に7台へ限られているが。

最高出力は405psで、航続距離は402km

ハルシオン社は、オーナーからベース車両を提供してもらうか、依頼を受けて好適な例を市場から探す。届けられたロールス・ロイスは地金まで分解され、依頼者の好みに合わせて高水準に仕上げられる。

レストアとエレクトロモッドに必要な費用は、45万ポンド（約9450万円）。V8エンジンを活かす場合は、42万ポンド（約8820万円）で済む。特別なカスタマイズを希望すれば追加費用も必要になるが、他社の例と比較しても法外な金額とはいえない。



ハルシオン・ ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル EV（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

筆者の目の前にあるのは、初めて仕上がったエレクトロモッド版。落ち着いたメタリック・ブルーが艶やかな、コーニッシュ・コンバーチブルだ。

駆動用モーターはリアに載り、最高出力は405ps。バッテリーは77.0kWhの容量があり、航続距離は402kmが主張される。ご希望なら、512psと94.0kWhへアップグレードでき、482kmまで伸ばすこともできる。急速充電は、230kWに対応する。

ロールス・ロイスに対する保護活動の正解

ドアを開き、シートへ腰を下ろすと、格別なキャビンへうっとりする。ダッシュボードには、円形のメーターが2面。クラシカルなスイッチが、エアコン用に並ぶ。ステアリングホイールは新調され、ハンドメイドのメタルトリムが全体を引き立てている。

エレクトロモッド・モデルの中には、オリジナルが有した個性や美しさへ、望ましくない影響が及んだものもある。しかし、ハルシオン社が手掛けたロールス・ロイスは、その真反対。むしろ、本質的な魅力がより高められている。



ハルシオン・ ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル EV（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

そして、55年も前のコンバーチブルに、現代的な信頼性と日常性も与えられている。このクルマにおける、保護活動の正解といえるかもしれない。

サリー州の路面は凹凸が目立ち、幅員は狭いが、カーブが連続し運転を楽しむのには悪くない。車重は2.2tで、全幅は1830mmほど。最近の一般的な電動クロスオーバーと比較しても、重すぎないし大きすぎない。全長は長く、堂々とした佇まいにあるけれど。

現代のどんなクルマにも負けないほどスムーズ

スロットルマップは緻密にデザインされ、発進から力強く滑らか。極めてロールス・ロイスらしい。0-100km/h加速は、7.0秒とのこと。リミテッドスリップ・デフが備わるが、60.0kg-mの最大トルクを踏まえると、濡れた路面では不可欠な装備だろう。

ひと回り小径に改められたステアリングホイールは、リムが細身。当時の感覚を、まったく失っていない。オリジナルと同じく、限界まで攻めればアンダーステアが待っているはずだが、こんな優雅なコンバーチブルを攻め立てる人はいないはず。



ハルシオン・ ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル EV（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

サスペンションはソフトに調整され、乗り心地はしなやかでおおらか。スチールホイールには、当時物のホイールキャップと、肉厚なエイボン社製タイヤが組まれる。最新のアダプティブダンパーと相まって、見事なほど快適に流せる。

彼らの手でエレクトロモッドされたロールス・ロイスは、現代のどんなクルマにも負けないほどスムーズ。ヘンリー・ロイス氏も、天国で誇り高く感じているに違いない。

ハルシオン・ ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル EV（英国仕様）のスペック

英国価格：45万ポンド（約9450万円／ベース車両別）

全長：5169mm（オリジナル）

全幅：1829mm（オリジナル）

全高：1492mm（オリジナル）

最高速度：185km/h（予想）

0-100km/h加速：7.0秒（予想）

航続距離：402km

電費：−km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：約2200kg

パワートレイン：電気モーター

駆動用バッテリー：77.0kWh

急速充電能力：230kW（DC）

最高出力：405ps

最大トルク：60.0kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



ハルシオン・ ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル EV（英国仕様）