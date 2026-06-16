中村玉緒さん通夜しめやかに 和田アキ子と明石家さんまが言葉を交わす 勝新太郎さんと同じお墓に納骨される予定
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。和田アキ子と明石家さんまが参列し、言葉を交わした。会場の入口で会った2人。中村さんを偲んでいた。
【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子
戒名は「妙法 大明院優華妙玉日緒 大姉（みょうほう だいみょういん ゆうげ みょうぎょく にっしょ だいし）」。祭壇は、生前お好きだった薔薇をメインに数種類の花を使ってデザイン。祭壇には生前お好きだったココ・シャネルの香水や灰皿、アイコスを飾られた。棺には生前着用していたお着物を着た玉緒さんが眠っている。
遺影は所属事務所で撮影した宣材写真を使用。ここ数年、玉緒さんが一番気に入っていた写真だったという。最愛の勝新太郎さんと同じお墓に納骨される予定という。
訃報は、中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは、1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子
戒名は「妙法 大明院優華妙玉日緒 大姉（みょうほう だいみょういん ゆうげ みょうぎょく にっしょ だいし）」。祭壇は、生前お好きだった薔薇をメインに数種類の花を使ってデザイン。祭壇には生前お好きだったココ・シャネルの香水や灰皿、アイコスを飾られた。棺には生前着用していたお着物を着た玉緒さんが眠っている。
訃報は、中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは、1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。