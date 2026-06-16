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自転車配達員の日常を発信するYouTubeチャンネル「たっくーチャンネル(自転車配達員)」が、「【出前館VS他社】10時間稼働！出前館1社と出前館以外4社のどっちが稼げるのか２人で検証してみた」と題した動画を公開した。動画では、出前館のみで稼働するたっくー氏と、出前館以外の4社を同時に稼働するジュン氏が、10時間の配達でどちらがより稼げるかを検証している。



たっくー氏は出前館1社に絞り、自分だけに表示される優先オファーを継続的に受諾することで案件を獲得しやすくする戦略をとる。一方のジュン氏は、Uber Eatsやmenu、Rocket Nowなど4つのプラットフォームを同時にオンラインにし、待機時間を減らして案件を途切れさせないスタイルで対抗した。



10時間（10:35～20:35）の長丁場のなか、両者は立川や府中周辺を奔走する。ピーク時は両者ともに順調に配達を重ねたが、案件が減るオフピーク時には、複数のプラットフォームを立ち上げているジュン氏が有利になるのではないかとたっくー氏は推測していた。



しかし、結果は意外なものとなる。配達件数は両者とも「29件」と同数だったが、売上は出前館オンリーのたっくー氏が18,900円、他4社同時のジュン氏が14,769円となり、出前館1社に軍配が上がった。ジュン氏は他社の鳴りは良かったものの、「単価がやっぱり…」とUber Eatsでの320円といった単価の安さが響いたと分析している。



稼ぐためには単なる配達件数だけでなく、プラットフォームごとの単価をシビアに見極める視点が重要であるとわかる結果となった。