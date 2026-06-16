１６日前場の主要ヘッドライン
・テスＨＤは大幅に４日続伸、東京センチュとの大型系統用蓄電所事業が本格始動
・多摩川ＨＤはＳ高カイ気配、今期業績・配当予想を上方修正
・テラドローンはＳ高、ウクライナ迎撃ドローン企業２社を買収
・北川精機が大幅続伸、調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し
・ＪＸ金属が一時Ｓ高、データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ
・ＰバンＣＯＭは急反騰しＳ高、米ＤｉｇｉＫｅｙとＶＰＡ締結
・石油関連株が安い、米イランの戦闘終結合意でＷＴＩは一時８０ドル割れへ下落
・パーク２４は続急騰、２６年１０月期業績予想を引き上げ
・ジーデップがカイ気配スタート、営業利益・配当いずれも２度目の増額で投資資金を誘引
・キオクシアが４連騰で最高値街道、米マイクロン、サンディスク急騰が追い風に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・多摩川ＨＤはＳ高カイ気配、今期業績・配当予想を上方修正
・テラドローンはＳ高、ウクライナ迎撃ドローン企業２社を買収
・北川精機が大幅続伸、調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し
・ＪＸ金属が一時Ｓ高、データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ
・ＰバンＣＯＭは急反騰しＳ高、米ＤｉｇｉＫｅｙとＶＰＡ締結
・石油関連株が安い、米イランの戦闘終結合意でＷＴＩは一時８０ドル割れへ下落
・パーク２４は続急騰、２６年１０月期業績予想を引き上げ
・ジーデップがカイ気配スタート、営業利益・配当いずれも２度目の増額で投資資金を誘引
・キオクシアが４連騰で最高値街道、米マイクロン、サンディスク急騰が追い風に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS