１６日前場の主要ヘッドライン １６日前場の主要ヘッドライン

リンクをコピーする みんなの感想は？

・テスＨＤは大幅に４日続伸、東京センチュとの大型系統用蓄電所事業が本格始動

・多摩川ＨＤはＳ高カイ気配、今期業績・配当予想を上方修正

・テラドローンはＳ高、ウクライナ迎撃ドローン企業２社を買収

・北川精機が大幅続伸、調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し

・ＪＸ金属が一時Ｓ高、データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ

・ＰバンＣＯＭは急反騰しＳ高、米ＤｉｇｉＫｅｙとＶＰＡ締結

・石油関連株が安い、米イランの戦闘終結合意でＷＴＩは一時８０ドル割れへ下落

・パーク２４は続急騰、２６年１０月期業績予想を引き上げ

・ジーデップがカイ気配スタート、営業利益・配当いずれも２度目の増額で投資資金を誘引

・キオクシアが４連騰で最高値街道、米マイクロン、サンディスク急騰が追い風に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS