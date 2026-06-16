今日6月16日は、北海道から中国地方にかけてはおおむね晴れて、洗濯日和となるでしょう。昨日15日は梅雨寒となった関東も暑くなりそうです。四国や九州は所々で雨が降るでしょう。沖縄や奄美は午前中を中心に大雨に警戒が必要です。

北海道〜中国地方は広く晴れ 洗濯チャンス

北海道から中国地方にかけては高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。日差しの届く時間が長い見込みです。明日17日以降は曇りや雨の日が多くなるため、貴重な日差しとなるでしょう。洗濯などで有効活躍すると良さそうです。





最高気温は平年並みか高くなるでしょう。昨日15日は梅雨寒となった東京都心は28℃と昨日より6℃高く、7月上旬並みの陽気となりそうです。こまめな水分補給や日焼け対策をしましょう。

沖縄や奄美は梅雨終盤の大雨

四国や九州北部では、午後にかけて次第に雲が厚くなり、所々で雨が降るでしょう。折りたたみ傘があると安心です。九州南部では断続的に雨が降り、朝までは雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。



沖縄や奄美では、梅雨前線の影響で午前を中心に雷雨となり、局地的に激しく降るおそれがあります。午前6時半現在、沖縄本島地方にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。