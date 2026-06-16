本州は貴重な晴天 関東は暑さ戻る 沖縄や奄美は大雨 今日6月16日(火)の天気
今日6月16日は、北海道から中国地方にかけてはおおむね晴れて、洗濯日和となるでしょう。昨日15日は梅雨寒となった関東も暑くなりそうです。四国や九州は所々で雨が降るでしょう。沖縄や奄美は午前中を中心に大雨に警戒が必要です。
北海道〜中国地方は広く晴れ 洗濯チャンス
北海道から中国地方にかけては高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。日差しの届く時間が長い見込みです。明日17日以降は曇りや雨の日が多くなるため、貴重な日差しとなるでしょう。洗濯などで有効活躍すると良さそうです。
沖縄や奄美は梅雨終盤の大雨
四国や九州北部では、午後にかけて次第に雲が厚くなり、所々で雨が降るでしょう。折りたたみ傘があると安心です。九州南部では断続的に雨が降り、朝までは雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。
沖縄や奄美では、梅雨前線の影響で午前を中心に雷雨となり、局地的に激しく降るおそれがあります。午前6時半現在、沖縄本島地方にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。