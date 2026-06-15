「PEANUTS Cafe」夏の風物詩“スヌーピーのかき氷”が今年も！2026年は変装シリーズ全4種
スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」から、毎年夏の風物詩となっているかき氷が今年も登場。コミック「PEANUTS」で描かれてきた“スヌーピーの変装”をテーマにした全4種類で、2026年6月10日より期間限定で販売中だ。
【画像】4種が勢ぞろい！カラフルなスヌーピーのかき氷を見る
■2026年のテーマは“変装スヌーピー”！4種類のカラフルかき氷
PEANUTS Cafeのかき氷といえば、毎年テーマを変えて夏を彩る大人気メニュー。過去にはスポーツシリーズやスヌーピーのきょうだいシリーズなどが登場し、ファンを楽しませてきた。今年のテーマは“変装するスヌーピー”。コミックでおなじみの自由の女神、アストロノーツ、フライング・エース、ビーグル・スカウトの4つの変装姿が、それぞれカラフルなかき氷で表現されている。
■自由の女神のレインボーかき氷
フットボールの試合で“自由の女神式プレイ”を披露するスヌーピーをモチーフにしたのが「自由の女神のレインボーかき氷」(イートイン：1480円/テイクアウト：1100円)。ブルーやレッドなどカラフルなレインボーカラーがダイナミックに重なる一杯だ。華やかな香りと味わいのピーチソースとあわせて、見た目も味も主役級の存在感を堪能して。
■アストロノーツのブルーハワイかき氷
宇宙飛行士姿のスヌーピーをイメージした「アストロノーツのブルーハワイかき氷」(イートイン：1400円/テイクアウト：1000円)は、ブルーとパープルの2色で広大な宇宙を描き、クリームの上には星形チョコと銀色のアラザンをちりばめた。「世界で初めて月へ行ったビーグル犬」と自負するように、ヘルメット越しに得意げな表情を浮かべたスヌーピーがなんともキュート。
■フライング・エースのストロベリーかき氷
第1次世界大戦の撃墜王として、赤い犬小屋にまたがり空想の中で空を駆け巡るフライング・エース スヌーピー。そんなかっこいい姿をイメージしたのが「フライング・エースのストロベリーかき氷」(イートイン：1400円/テイクアウト：1000円)だ。赤いいちごシロップで犬小屋カラーを表現し、口どけなめらかな練乳ミルククリームをたっぷりトッピング。ミルクといちごの王道の組み合わせが、最後まで飽きさせない。
■ビーグル・スカウトのマンゴーレモンかき氷
ビーグル・スカウトのメンバー、ウッドストックをイメージした「ビーグル・スカウトのマンゴーレモンかき氷」(イートイン：1400円/テイクアウト：1000円)は、ビタミンカラーの黄色がまぶしい一杯。キャンプのおとも“マシュマロ”をトッピングし、ビーグル・スカウトの世界観を表現した。マンゴーとレモンの組み合わせは、暑い日にこそ味わいたい。
■ふわふわ食感のヒミツは“純氷”。氷の中にはミルクプリンも
PEANUTS Cafeのかき氷ならではのこだわりが、信州中央アルプス系深層天然水を原水とした高純度の氷「純氷」。48時間以上かけて不純物を取り除きながらゆっくり凍らせることで、口の中でふわりと溶ける極上の食感に。さらに氷の中にはミルクプリンを忍ばせる心憎い演出も。途中でフルーツシロップをたっぷりかければ、最後の一口まで飽きずに味わえる。
■販売期間や店舗をチェック
販売期間は2026年9月30日(水)まで。販売店舗はPEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)、PEANUTS Cafe名古屋、PEANUTS Cafe 大阪、PEANUTS Cafe神戸(テイクアウトのみ)の4店舗。気候により販売期間が変わる可能性もあるので、訪れる前に公式サイトをチェックしておこう。
PEANUTS Cafeは2025年10月に10周年を迎え、コミックにたびたび登場する“SUPPERTIME！”をコンセプトに、1年を通してさまざまな限定メニューやアイテム、イベントを展開中。かき氷を味わったあとは、テーブルウェアやアパレル、雑貨が並ぶグッズコーナーものぞいてみたい。
今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見込みとのこと。そんなときこそ、ひんやり冷たいかき氷の出番！PEANUTS Cafeで、涼しいひとときを過ごしてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■2026年のテーマは“変装スヌーピー”！4種類のカラフルかき氷
■自由の女神のレインボーかき氷
フットボールの試合で“自由の女神式プレイ”を披露するスヌーピーをモチーフにしたのが「自由の女神のレインボーかき氷」(イートイン：1480円/テイクアウト：1100円)。ブルーやレッドなどカラフルなレインボーカラーがダイナミックに重なる一杯だ。華やかな香りと味わいのピーチソースとあわせて、見た目も味も主役級の存在感を堪能して。
■アストロノーツのブルーハワイかき氷
宇宙飛行士姿のスヌーピーをイメージした「アストロノーツのブルーハワイかき氷」(イートイン：1400円/テイクアウト：1000円)は、ブルーとパープルの2色で広大な宇宙を描き、クリームの上には星形チョコと銀色のアラザンをちりばめた。「世界で初めて月へ行ったビーグル犬」と自負するように、ヘルメット越しに得意げな表情を浮かべたスヌーピーがなんともキュート。
■フライング・エースのストロベリーかき氷
第1次世界大戦の撃墜王として、赤い犬小屋にまたがり空想の中で空を駆け巡るフライング・エース スヌーピー。そんなかっこいい姿をイメージしたのが「フライング・エースのストロベリーかき氷」(イートイン：1400円/テイクアウト：1000円)だ。赤いいちごシロップで犬小屋カラーを表現し、口どけなめらかな練乳ミルククリームをたっぷりトッピング。ミルクといちごの王道の組み合わせが、最後まで飽きさせない。
■ビーグル・スカウトのマンゴーレモンかき氷
ビーグル・スカウトのメンバー、ウッドストックをイメージした「ビーグル・スカウトのマンゴーレモンかき氷」(イートイン：1400円/テイクアウト：1000円)は、ビタミンカラーの黄色がまぶしい一杯。キャンプのおとも“マシュマロ”をトッピングし、ビーグル・スカウトの世界観を表現した。マンゴーとレモンの組み合わせは、暑い日にこそ味わいたい。
■ふわふわ食感のヒミツは“純氷”。氷の中にはミルクプリンも
PEANUTS Cafeのかき氷ならではのこだわりが、信州中央アルプス系深層天然水を原水とした高純度の氷「純氷」。48時間以上かけて不純物を取り除きながらゆっくり凍らせることで、口の中でふわりと溶ける極上の食感に。さらに氷の中にはミルクプリンを忍ばせる心憎い演出も。途中でフルーツシロップをたっぷりかければ、最後の一口まで飽きずに味わえる。
■販売期間や店舗をチェック
販売期間は2026年9月30日(水)まで。販売店舗はPEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)、PEANUTS Cafe名古屋、PEANUTS Cafe 大阪、PEANUTS Cafe神戸(テイクアウトのみ)の4店舗。気候により販売期間が変わる可能性もあるので、訪れる前に公式サイトをチェックしておこう。
PEANUTS Cafeは2025年10月に10周年を迎え、コミックにたびたび登場する“SUPPERTIME！”をコンセプトに、1年を通してさまざまな限定メニューやアイテム、イベントを展開中。かき氷を味わったあとは、テーブルウェアやアパレル、雑貨が並ぶグッズコーナーものぞいてみたい。
今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見込みとのこと。そんなときこそ、ひんやり冷たいかき氷の出番！PEANUTS Cafeで、涼しいひとときを過ごしてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC