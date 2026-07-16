お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が、14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にパーソナリティーとして出演。イラッとする夫の言動について語った。

マンスリーパートナーの柳原可奈子とトークを展開する中、バービーは夫のイラッとする行動に言及。「ちょっとした変な嘘をつくのが好きらしくて」と明かし、知人との食事の席でのエピソードとして「彼（夫）はお酒を飲むのよ。私は体調のこととか、妊娠中とか産後は飲まなかったりしてたの。同席した方から“旦那さん飲むの？”って聞かれると、“飲むんですけど、最近は全然飲んでなくて”って嘘つくの。毎日飲んでるんだよ？」と語った。

柳原が大笑いする中「それをウケ狙いで言ってるらしくて。ツッコんでほしいんだって。めんどくせ〜！」と絶叫。「こっちは飲みたくても飲んでないのに、ツッコミまでしないといけないという。そこにイラッとする。精神労働をさせないでって思う」と語っていた。

バービーは2021年4月に一般男性との結婚を発表し、24年8月に長女を出産した。