1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突する。NHKの地上波中継の解説に、元日本代表の本田圭佑が登場。視聴者の注目を集めた。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。日本早朝の午前4時から始まったNHKの地上波中継に、現地から本田が姿を見せた。

「日本が初戦で結果を出してしっかり次につなげてくれることを願っています」と第一声を残すと、視聴者が覚醒した。

「きた！本田圭佑きたよ」

「解説本田で嬉しすぎ」

「本田だああああ！」

「本田のトークがあるなら4:00から観ますよそりゃ」

「今日の解説も楽しみだ」

12日にダラスに向かう際、自身のXに添えたのは「#パルプンテ本田」。人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の何が起こるか分からない呪文「パルプンテ」のように、予測不可能な解説に闘志を高めていた。

2010年南アフリカ大会、2014年ブラジル大会、2018年ロシア大会とW杯3大会連続出場の本田。2022年カタール大会ではABEMAで日本戦の解説を務め、アディショナルタイムが7分だった際の「ななふぅん！？」など数々の名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）