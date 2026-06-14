【Wヒーロー夏映画】本予告映像＆本ポスター公開！ 主題歌情報も
2026年7月24日（金）公開となる『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』。本予告映像と本ポスターが公開。主題歌はYUTAの『Dreams Never Sleep』に決定した。
＞＞＞本ポスター画像や主題歌と担当するYUTAをチェック！（写真4点）
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ！
『仮面ライダーゼッツ』の本タイトルは、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』に決定。本予告映像と本ポスターが公開された。
仮面ライダーゼッツ／万津莫（今井竜太郎）と最恐の敵、仮面ライダー夢現／玖門宗馬（曽野舜太〈MiLK〉）が対峙する緊迫したシーンから始まる本予告映像。「大義に背くなら、この国にいらない。」と、玖門が不穏に言い放つ中、互いに変身する両者が映し出され、早くも激闘の幕開けを予感させます。迫力満点のバイクチィエスが続くなか、「ここは確かに現実だ。なのに夢の力が働いている。」「莫が白昼夢の世界を作り上げたんです。」という意味深なセリフも飛び交い、暗闇で怪しげな表情を浮かべる莫の姿も。人類を救うために戦ってきた莫に一体何が起こったのか！？ そして次々に映し出される CODE のエージェントたち。胸にベルトを装着するゼロ（川平慈英）や、ザ・レディ（美村里江）の姿もあり、全員が変身／擬装を果たすのか！？ と期待させる。映画で遂にCODE集結を果たす彼らが、覚悟を固めた表情で、夢と現実を操る最恐の敵に立ち向かう圧巻の姿に胸が熱くなる。
映像のラストは「今まで君には何度も救われてきた。今度は俺が救う番だ。」と語り掛け、こちらを振り返るノクス／小鷹賢政（古川雄輝）の姿。どこか遠くへ行ってしまいそうなその表情のノクスに、悲痛な絶叫を上げる莫の姿で幕を閉じる。本作の鍵となる、莫とノクス、2人に一体何が起こったのか―。奇跡の共闘の果てに待ち受ける『さよならのミッション』の意味とは――！？
あわせて公開された本ポスターには、横たわるノクスを抱き抱える莫という衝撃的なシーンが描き出されており、予告編と共に、激動の展開を感じさせるものとなっている。 ”世界を、取り戻せ。” のコピーと共に仮面ライダーゼッツと仮面ライダーノクスが大きく描かれ、両者の共闘に期待が膨らむ中、その背後には、全てを闇に引き込むかのように、仮面ライダー夢現の姿が大きく映し出されている。はたして物語はどのような展開を迎えるのか。その結末から目が離せない。
また本作の主題歌は、TVシリーズで現在主題歌を務めているYUTAの『Dreams Never Sleep』に決定。世界的に大人気のボーイズグループNCT 127のメンバーであり、Instagramのフォロワー数が853万人（2026年6月12日時点）と日本人男性タレントの中で1位を誇るYUTA。日本だけでなく世界中から熱狂的に支持されている彼が、本作の映画主題歌も熱く歌い上げる。
TVシリーズに引き続き、作曲はBACK-ONのKENJI03（作家名「Hi-yunk」）、そして作詞は藤林聖子が担当。
YUTAは「映画の主題歌も担当することになり、これはまさに夢？ 現実？ と思ったくらい、信じられないくらい嬉しかったです。子供のころに夢中になった仮面ライダーにこうやって関わっていられることがただただ幸せです。皆さんの夢に豊かさを添えることができたらいいなと思っています。」とコメント。これまで激動の展開を盛り立ててきたYUTAの楽曲が大スクリーンでも『仮面ライダーゼッツ』のクライマックスを熱く彩る。
そして『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の本タイトルは映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』に決定。
「太陽が魔空空間に食べられちゃいました！」というA0073に住む3人の衝撃の言葉から始まる本予告映像。その驚きの発言にゲキド―・エモルギーも大激怒。「全てのギャバンを宇宙から消し去る！」と力強く放つのは、全ギャバンの抹殺 を掲げる長谷誠／ギャバンキラー（高橋努）。対ギャバン秘策の ”アンチギャバリオン粒子” を操るギャバンキラーの圧倒的な強さにギャバリオンブレードも破壊され、苦戦する弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ（長田光平）。しかし次元を超えて駆けつけた哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー（赤羽流河）、祝喜輝／ギャバン・ルミナス（角心菜）、風波駆無／ギャバン・ライヤ（安井謙太郎）の協力を得て奮闘する姿が映し出され、全次元を巻き込んだ、壮大な戦いであることを物語っている。そして「あんたの怒り、俺が預かる！」と、静かな怒りと覇気を纏った怜慈の声が響き渡り、エモルギーを手にする怜慈。その姿には、ギャバンとしての覚悟や真の強さを感じさせてくれる。
映像のラストには、 ”その涙は、宇宙を照らす” のコピーと共に、激闘の末にギャバン・インフィニティのマスクが砕け、涙を流す怜慈の表情が露わになる姿が―！ 涙を流す怜慈と、笑っているかのように見える映画限定フォーム ”ギャバン・インフィニティ・アポロン” の対比は見る者の心に強く訴えかける。
ファン必見の面割れシーン、この後怜慈は、ギャバンキラーにどのように挑むのか、そして太陽が魔空空間に呑み込まれ、深い闇に包まれた世界は、光を取り戻すことができるのか―！？
本ポスターには、「PROJECT R.E.D.」第1弾として新時代を担うヒーロー、ギャバン・インフィニティの姿が大きく描き出され、太陽のように燃え盛る丸い炎の中には、全次元のギャバンが集結。背後に映し出された最凶の敵・ギャバンキラーとの戦いを見据えた覚悟の表情を浮かべ、強い闘志を感じさせる熱々のビジュアルになっている。
この夏、仲間たちとの絆に心掴まれる、ヒーローの運命を巡る物語と、見逃せないド派手なヒーローアクションをぜひ劇場で体感しよう。
映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会
（C）石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
＞＞＞本ポスター画像や主題歌と担当するYUTAをチェック！（写真4点）
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
『仮面ライダーゼッツ』の本タイトルは、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』に決定。本予告映像と本ポスターが公開された。
仮面ライダーゼッツ／万津莫（今井竜太郎）と最恐の敵、仮面ライダー夢現／玖門宗馬（曽野舜太〈MiLK〉）が対峙する緊迫したシーンから始まる本予告映像。「大義に背くなら、この国にいらない。」と、玖門が不穏に言い放つ中、互いに変身する両者が映し出され、早くも激闘の幕開けを予感させます。迫力満点のバイクチィエスが続くなか、「ここは確かに現実だ。なのに夢の力が働いている。」「莫が白昼夢の世界を作り上げたんです。」という意味深なセリフも飛び交い、暗闇で怪しげな表情を浮かべる莫の姿も。人類を救うために戦ってきた莫に一体何が起こったのか！？ そして次々に映し出される CODE のエージェントたち。胸にベルトを装着するゼロ（川平慈英）や、ザ・レディ（美村里江）の姿もあり、全員が変身／擬装を果たすのか！？ と期待させる。映画で遂にCODE集結を果たす彼らが、覚悟を固めた表情で、夢と現実を操る最恐の敵に立ち向かう圧巻の姿に胸が熱くなる。
映像のラストは「今まで君には何度も救われてきた。今度は俺が救う番だ。」と語り掛け、こちらを振り返るノクス／小鷹賢政（古川雄輝）の姿。どこか遠くへ行ってしまいそうなその表情のノクスに、悲痛な絶叫を上げる莫の姿で幕を閉じる。本作の鍵となる、莫とノクス、2人に一体何が起こったのか―。奇跡の共闘の果てに待ち受ける『さよならのミッション』の意味とは――！？
あわせて公開された本ポスターには、横たわるノクスを抱き抱える莫という衝撃的なシーンが描き出されており、予告編と共に、激動の展開を感じさせるものとなっている。 ”世界を、取り戻せ。” のコピーと共に仮面ライダーゼッツと仮面ライダーノクスが大きく描かれ、両者の共闘に期待が膨らむ中、その背後には、全てを闇に引き込むかのように、仮面ライダー夢現の姿が大きく映し出されている。はたして物語はどのような展開を迎えるのか。その結末から目が離せない。
また本作の主題歌は、TVシリーズで現在主題歌を務めているYUTAの『Dreams Never Sleep』に決定。世界的に大人気のボーイズグループNCT 127のメンバーであり、Instagramのフォロワー数が853万人（2026年6月12日時点）と日本人男性タレントの中で1位を誇るYUTA。日本だけでなく世界中から熱狂的に支持されている彼が、本作の映画主題歌も熱く歌い上げる。
TVシリーズに引き続き、作曲はBACK-ONのKENJI03（作家名「Hi-yunk」）、そして作詞は藤林聖子が担当。
YUTAは「映画の主題歌も担当することになり、これはまさに夢？ 現実？ と思ったくらい、信じられないくらい嬉しかったです。子供のころに夢中になった仮面ライダーにこうやって関わっていられることがただただ幸せです。皆さんの夢に豊かさを添えることができたらいいなと思っています。」とコメント。これまで激動の展開を盛り立ててきたYUTAの楽曲が大スクリーンでも『仮面ライダーゼッツ』のクライマックスを熱く彩る。
そして『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の本タイトルは映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』に決定。
「太陽が魔空空間に食べられちゃいました！」というA0073に住む3人の衝撃の言葉から始まる本予告映像。その驚きの発言にゲキド―・エモルギーも大激怒。「全てのギャバンを宇宙から消し去る！」と力強く放つのは、全ギャバンの抹殺 を掲げる長谷誠／ギャバンキラー（高橋努）。対ギャバン秘策の ”アンチギャバリオン粒子” を操るギャバンキラーの圧倒的な強さにギャバリオンブレードも破壊され、苦戦する弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ（長田光平）。しかし次元を超えて駆けつけた哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー（赤羽流河）、祝喜輝／ギャバン・ルミナス（角心菜）、風波駆無／ギャバン・ライヤ（安井謙太郎）の協力を得て奮闘する姿が映し出され、全次元を巻き込んだ、壮大な戦いであることを物語っている。そして「あんたの怒り、俺が預かる！」と、静かな怒りと覇気を纏った怜慈の声が響き渡り、エモルギーを手にする怜慈。その姿には、ギャバンとしての覚悟や真の強さを感じさせてくれる。
映像のラストには、 ”その涙は、宇宙を照らす” のコピーと共に、激闘の末にギャバン・インフィニティのマスクが砕け、涙を流す怜慈の表情が露わになる姿が―！ 涙を流す怜慈と、笑っているかのように見える映画限定フォーム ”ギャバン・インフィニティ・アポロン” の対比は見る者の心に強く訴えかける。
ファン必見の面割れシーン、この後怜慈は、ギャバンキラーにどのように挑むのか、そして太陽が魔空空間に呑み込まれ、深い闇に包まれた世界は、光を取り戻すことができるのか―！？
本ポスターには、「PROJECT R.E.D.」第1弾として新時代を担うヒーロー、ギャバン・インフィニティの姿が大きく描き出され、太陽のように燃え盛る丸い炎の中には、全次元のギャバンが集結。背後に映し出された最凶の敵・ギャバンキラーとの戦いを見据えた覚悟の表情を浮かべ、強い闘志を感じさせる熱々のビジュアルになっている。
この夏、仲間たちとの絆に心掴まれる、ヒーローの運命を巡る物語と、見逃せないド派手なヒーローアクションをぜひ劇場で体感しよう。
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