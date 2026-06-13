【カグラバチ】六平千鉱のキャラクタービジュアル＆PV公開！
2027年4月に放送開始となるアニメ『カグラバチ』。主人公・六平千鉱のキャラクタービジュアルとキャラクターPVが公開された。
＞＞＞六平千鉱のキャラクタービジュアルなどをチェック！（写真14点）
『週刊少年ジャンプ』の次世代看板作品である『カグラバチ』（外薗健・著）。コミックスは、累計発行部数が400万部を突破（デジタル版含む）している。
連載開始直後から、日本のみならず世界中のファンをも虜にしてきたマンガ『カグラバチ』。血塗られた「復讐」という重厚なテーマと、息をのむほど美しい剣戟描写で紡がれる物語を、妥協なきクオリティで数々の作品を世に贈り出してきたアニメーションスタジオ・Cypicが、圧倒的な映像表現でついにアニメ化する。
主人公・六平千鉱は寡黙な少年。「毘灼」によって死に追いやられた父の仇を討つため、そして奪われた6本の妖刀を取り戻すため、旅をする。
遺された7本目の妖刀を手に修羅の道を征く。
公開されたキャラクターPVでは、本作の主人公である六平千鉱が、見る者を射抜くような鋭い眼光とともに姿を現す。
「お前らのようなクズが・・・刀を握るのを見過ごすわけにはいかない」
――その一言に宿るのは、揺らぐことのない信念と、すべてを背負う覚悟。漆黒の外套を纏い、黒き金魚を従えるその姿は、静かでありながら圧倒的な気配を放ち、これから幕を開ける壮大な戦いの始まりを予感させるものとなっている。
（C）外薗健／集英社・カグラバチプロジェクト
＞＞＞六平千鉱のキャラクタービジュアルなどをチェック！（写真14点）
『週刊少年ジャンプ』の次世代看板作品である『カグラバチ』（外薗健・著）。コミックスは、累計発行部数が400万部を突破（デジタル版含む）している。
連載開始直後から、日本のみならず世界中のファンをも虜にしてきたマンガ『カグラバチ』。血塗られた「復讐」という重厚なテーマと、息をのむほど美しい剣戟描写で紡がれる物語を、妥協なきクオリティで数々の作品を世に贈り出してきたアニメーションスタジオ・Cypicが、圧倒的な映像表現でついにアニメ化する。
遺された7本目の妖刀を手に修羅の道を征く。
公開されたキャラクターPVでは、本作の主人公である六平千鉱が、見る者を射抜くような鋭い眼光とともに姿を現す。
「お前らのようなクズが・・・刀を握るのを見過ごすわけにはいかない」
――その一言に宿るのは、揺らぐことのない信念と、すべてを背負う覚悟。漆黒の外套を纏い、黒き金魚を従えるその姿は、静かでありながら圧倒的な気配を放ち、これから幕を開ける壮大な戦いの始まりを予感させるものとなっている。
（C）外薗健／集英社・カグラバチプロジェクト
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