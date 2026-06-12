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【知っておきたい】北九州市の現状。かつて100万人都市だった「鉄の街」から人が消えた理由とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【マジで廃墟しかない】人が消えてから何十年も放置…衰退した日本有数の巨大都市の現状【ゆっくり解説】」を公開した。かつて人口100万人を超えた北九州市の衰退と、巨大商業施設の誕生によって姿を変えつつある商店街の現状について解説した。



動画では、北九州市八幡東区の枝光駅周辺を散策する。まず訪れたのは「ジ アウトレット北九州」と隣接する「イオンモール八幡東」だ。合わせて270店舗にもなる巨大な商業施設には多くの人々が集まり、活気に満ちている様子がうかがえる。



しかし、そこから少し離れた「枝光本町商店街」に足を踏み入れると、風景は一変する。かつて100店舗以上あった店は現在17店舗にまで激減し、火災の跡地がそのまま残るなど、シャッターが目立つ状況となっている。動画では、この衰退の理由として「後継者の不足」と「鉄鋼産業の縮小」を挙げる。北九州市はかつて「鉄の街」として官営八幡製鐵所とともに栄えたが、エネルギーの主役が石炭から石油に変わり、事業規模が縮小。人口流出が続く中、さらに追い打ちをかけるように巨大な商業施設が誕生し、人の流れが完全に変わってしまったのだ。



一方で、明るい兆しも見られる。商店街には今も地域住民の生活を支える昔ながらの青果店や生花店が残り、手作りスイーツの店「cafe & bar Lamp」のような新しい店舗も誕生している。また、アーケード内で路上ライブが開催されるなど、活性化に向けた動きも確認できる。



鉄鋼業の衰退とともに形を変えてきた街の歴史を振り返りつつ、動画は「人の集まる場所が変わった」と指摘している。時代の変化に飲み込まれた街の変遷は、日本の多くの地方都市が抱える課題を浮き彫りにしている。