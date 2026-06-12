並んで仲良くごはんを食べる4匹の兄妹猫ちゃんたち。体は黒色で一緒な兄妹だけれど、尻尾の形はそれぞれ生まれ持った素敵な形をしていると反響が寄せられています。

ごはんを食べる猫ちゃんたちの後ろ姿を見た人からは、「どの尻尾も素敵！」「みんな自慢の尻尾ですね」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は２万いいねを超えることとなりました。

【写真：並んでごはんを食べる『そっくりな４匹の黒猫』→『しっぽの形』は驚くほど違っていて…「素敵すぎる」「みんな個性的で良い」】

仲良くごはんを食べる兄妹たち

個性あふれる後ろ姿が素敵だと絶賛されているのは、Xアカウント『なっちゅ【黒猫家族】』に投稿された、黒猫兄妹のごはんタイムの光景。

その日、飼い主さんは4つのお皿を並べて猫ちゃんたちのごはんを用意したそう。するとそこへ、黒猫兄妹のブライくん、アイちゃん、テトちゃん、グレイくんがやってきて、美味しそうにごはんを食べ始めたといいます。

全身真っ黒の猫ちゃんたちは、一見すると見分けがつかないほどそっくりな後ろ姿。しかし、飼い主さんによると『尻尾の形』でそれぞれ誰なのかを一目で見分けられるのだそう。

その光景には、たくさんの人から絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

個性豊かな尻尾が素敵だと話題に！

横一列に並んで美味しそうにごはんを食べる黒猫の兄妹たち。その姿をよく見てみると…しっぽの形にはそれぞれの個性が溢れています。

一番左でごはんを食べているアイちゃんはキュートなまん丸尻尾、ひとつ隣のグレイくんはスラリと長い尻尾、テトちゃんはボリュームたっぷりなフワフワ尻尾、そしてブライくんは手のひらに収まりそうな小柄な尻尾。

体の色も生まれた瞬間も一緒だけれど、全く違う尻尾の形からは、ひとりひとりが尊い一つの命であることを感じさせます。

そんな猫ちゃんたちの個性溢れる尻尾の形には、「一匹ずつ曲がり方がちがうの愛おしいですね」「みんな違って、みんな愛くるしい♡」「それぞれの『その子だけのしっぽの形』があるんですね」と、感動の声が寄せられることに。

Xアカウント『なっちゅ【黒猫家族】』では、そんな仲良しな兄妹猫と、兄妹たちのお母さん猫ビビちゃんの日常が投稿されています。

ブライくん、アイちゃん、テトちゃん、グレイくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「なっちゅ【黒猫家族】」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。