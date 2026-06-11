【レゴ アーキテクチャー サグラダ・ファミリア】 11月1日 発売予定 価格：129,980円

レゴ ジャパンは、ブロック玩具「レゴ アーキテクチャー サグラダ・ファミリア」を11月1日に発売する。価格は129,980円。

本商品はスペイン・バルセロナの未完の教会「サグラダ・ファミリア」をレゴ アーキテクチャーシリーズで再現したもの。

バルセロナを象徴する建造物の変遷を捉えており、組み立ての順序は聖堂の実際の建設工程を反映。地下聖堂のある後陣、生誕のファサード（ガウディが生前完成させた唯一の部分）、受難のファサードの組み立てから始め、次に中央の広い通路と西側聖具室へと進む。そして、6つの塔が出来上がったら、東側聖具室と栄光のファサードがある大聖堂を組み立てて本モデルが完成となる。

さらに、本物の大聖堂で光が織りなす独特の様相を再現した、印象的で美しいステンドグラス風の窓も再現されている。

レゴ アーキテクチャー サグラダ・ファミリア

11月1日 発売予定

価格：129,980円

サイズ（完成時）：（約）高さ62cm × 幅47cm × 奥行39cm

ピース数：12,060個 （※現時点では、レゴ社の発売している製品の中では歴代最多のピース数です。）

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