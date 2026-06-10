恒松祐里さんが始球式に登場

■ロッテ 3ー1 中日（9日・ZOZOマリンスタジアム）

俳優の恒松祐里さんが9日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-中日の交流戦でセレモニアルピッチを務めた。華麗なフォームから投じたボールは、ワンバウンドも“ストライク投球”に。見事な一球は「おぉぉいい球」「ナイスピッチング」と、ファンの間で注目を集めた。

この試合は「STAR WARS NIGHT」として開催。恒松さんは、シリーズの人気キャラクターであるグローグーのカチューシャを着けてマウンドに登場した。大きく振りかぶり、豪快に左足をあげて投げた記念球は、惜しくもワンバウンドとなったが、ストライクゾーンに構えた捕手のミットに収まった。

ロッテのユニホーム＆スカートに、カチューシャを合わせた可愛らしい“コスプレ姿”の恒松さんは、投球後、マウンドでぴょんぴょんと飛び跳ねて感情を表現。その後、後方で見守ったダース・ベイダーやルークなど、スター・ウォーズを代表するキャラクターたちと記念撮影に応じた。

恒松さんのマウンド姿に多くのファンが虜になった。SNS上には「フォースを感じるピッチング」「めっちゃカッコいい＆可愛い」「セレモニアルピッチ最高だった」「恒松祐里ちゃんのグルグー姿かわいすぎる」「動画で何回もフォームを見返しています」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）