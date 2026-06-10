【速報】九州大学にサイバー攻撃 患者43人の手術動画データが流出した可能性
九州大学によりますと、5月25日、研究室が管理する端末がサイバー攻撃による不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染したとみられる事案が発生しました。この端末に保存されていた、九州大学病院の患者43人の氏名と手術動画データが外部に流出した可能性があるということです。
九州大学が6月10日午後、発表しました。警察と連携して、原因と影響について調査を進めているとしています。現時点で、情報が実際に外部に公開・悪用された事実は確認されていないということです。
端末については、不審な挙動を検知後、直ちにネットワークから遮断し、被害の拡大防止策を講じているということです。また、この端末は、診療用ネットワークとは切り離されていて、電子カルテなど診療用システムへの影響は、現時点で確認されていないとしています。
診療業務は、通常通り実施しているということです。
九州大学では、個人情報漏洩の対象となる可能性のある患者に対し、個別に連絡して順次、報告とお詫びを行っています。また、不正アクセスの経路や被害状況に関する調査を進め、再発防止に努めるとしています。