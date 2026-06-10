【コーディー・トラバース】 2027年1月 発売予定 価格：17,270円

海外のホビーメーカー「STORM COLLECTIBLES（ストームコレクティブルズ）」は、アクションフィギュア「コーディー・トラバース」を2027年1月に発売する。価格は17,270円。

本製品は、ゲーム「ファイナルファイト」より、主人公の「コーディー・トラバース」をアクションフィギュアで商品化したもの。

鍛え上げられた肉体やゲーム中の印象的な表情、ダイナミックなファイトスタイルを忠実に再現しており、豊富な差し替えパーツと武器類により、数々の名シーンや迫力あるアクションポーズを楽しめる。

ナイフ、ダイナマイト、ドラム缶、チェーンといった「ファイナルファイト」ならではのステージギミック系アクセサリーも付属。さらに、チェーンとダイナマイトを組み合わせることで、ゲームファンにはおなじみの“コンティニュー画面”を彷彿とさせるディスプレイ演出もできる。

「コーディー・トラバース」

サイズ：全高 約182mm セット内容フィギュア本体交換用ヘッドパーツ×4（本体付属分含む）交換用ハンドパーツ×6ペア（本体付属分含む）ナイフ×1ダイナマイト×1ドラム缶×1チェーン×1

(C)CAPCOM

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。