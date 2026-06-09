幅広い業務で活躍する3輪モデル

ブレイズは、2026年5月29日にラストワンマイル配送などの多様な現場で利用される三輪電動バイク「EV DELIVERY（EVデリバリー）」のマイナーチェンジを行い、安全性、安定性、そして操作性を一層向上させたと発表しました。

愛知県名古屋市に本社を構える同社が手がけるこのモデルは、静かで環境に優しい屋根付きの電動デリバリーバイクです。今回の改良は、実際の利用者の声をもとに、現場で求められる実用性をさらに高めることを狙いとして行われました。

【画像】利用者の声をもとに改良！ さらに実用的になったブレイズ「EVデリバリー」を画像で見る（14枚）

このモデルは、運転席と荷台が分かれるセパレートスイング機構と横揺れ防止サスペンションにより、スムーズなコーナリングを実現します。

また、車検や車庫登録が不要なため、ランニングコストを低く抑えることができます。車両は用途に応じて原付登録モデルとミニカー登録モデルから選択でき、ミニカー登録の場合は最大90kgまでの積載が可能です。

今回の改良点は、主に3つのポイントに集約されます。

第一に、積載時の安定性強化です。車両のセパレート部分を延長することで全長を10cm長くし、重量物を積んだ際のふらつきを抑え、「積んでもブレない」安定した走行を可能にしました。

第二の改良点は、安全性を高めるためのウィンカー音の追加です。走行中のウィンカーの消し忘れを防ぐ目的で新たに搭載され、視覚だけでなく聴覚でも作動状況を確認できるため、ヒューマンエラーの低減に貢献します。

そして第三に、ハンドル周りの操作系が刷新されました。ウィンカースイッチの構造が見直され操作性と耐久性が向上したほか、ハザードスイッチも新設されています。これにより、日常の操作がより直感的で快適になり、業務効率の向上にも繋がります。

EVデリバリーは、ガソリンを使用する車両と比較して維持費を約6分の1に抑えることが可能な経済性も大きな強みです。ガソリンやオイル価格の変動に影響されないため、安定した運用が実現できます。

また、充電は工事不要で100Vの家庭用コンセントから手軽に行える点も特徴です。エンジン音がない静粛性により、深夜や早朝の配達業務にも適しています。

その取り回しの良さや静音性、環境性能の高さから、物流業界のみならず、訪問介護や訪問看護といった医療・福祉の分野でもニーズが高まっています。

住宅地や狭い路地でもスムーズに移動できる機動性に加え、エンジン音がしないことで利用者への心理的な負担が軽減されるため、人に寄り添うサービス現場に適した移動手段として関心を集めています。

その高い実用性と現場への適応力が評価され、大手企業を中心に導入が進んでおり、コスト削減だけでなく、環境負荷の低減や社会課題への対応という観点からも注目されています。

EVデリバリーの価格（消費税込）は、ルーフレスタイプが59万9500円、ルーフ装着タイプが64万6800円となっています（諸費用は別途必要）。