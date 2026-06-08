「プリンセス・デー」に登場したのは…

【MLB】アスレチックス 5ー0 アストロズ（日本時間8日・ヒューストン）

今井達也投手が所属するアストロズは7日（日本時間8日）、本拠地ダイキンパークでのアスレチックス戦を「プリンセス・デー」として開催した。始球式には、世界を代表する“本物”のプリンセスが登場。デコルテがくっきりと見える煌びやかなドレスをまとっての一投に、「あまりにも美しい」「最高すぎる」と米ファンを魅了している。

「プリンセス・デー」はアストロズの特別イベントとして開催され、球団は「魔法の世界の一員になりましょう！ あらゆる年齢層のファンがお気に入りのプリンセスの衣装を着て、おとぎ話のような楽しみに満ちた一日を過ごすことが推奨されます」と説明。球場内外では、プリンセスに関係した様々なアクティビティも開催された。

そして、大事なイベントを彩る始球式に登場したのが「ベル」だ。ディズニーの人気映画「美女と野獣」の主人公の1人で、特に女性から圧倒的な人気を誇るキャラクターだ。

この日のマウンドには、ベルと同じような金のドレスを着用し女性が登場。ファンの声援を受けてマウンドの手前から投球を開始した。ドレス用の手袋をつけながらの一投は、コロコロで捕手役のもとに届いた。ノーバウンドとはいかなかったものの、麗しい姿にファンも虜になったようだ。

「アストロズは好きじゃないけど可愛い」「可愛すぎて笑える、プリンセスなのに本気ピッチでキャッチャー驚かせて最高！」「これ超かわいい」「気絶しちゃうくらい興奮」「彼女の興奮、幸せなジャンプ、満面の笑み……ああベル」「ベル可愛すぎ」「めっちゃ可愛い」と反響が寄せられた。（Full-Count編集部）