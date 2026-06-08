【写真特集】CUTIE STREET、韓国フェス初出演 ZICO・LE SSERAFIM・CORTISら豪華集結「Weverse Con Festival」Day2
【モデルプレス＝2026/06/08】「2026 Weverse Con Festival」が6日〜7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催。ここでは、7日の様子をまとめる。【写真特集】
【写真】豪華K-POPアイドルに観客熱狂「Weverse Con Festival」
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。
2日目である7日には、「Weverse Park Day」にCUTIE STREET（キューティーストリート）、aoen（アオエン）、ユンサナ、TOUCHED（タッチド）、クォン・ジナ、「Weverse Park Night」にAND2BLE（アンダブル）、イ・チャンソプ、ZICO（ジコ）、「Weverse Con」に&TEAM（エンティーム）、CORTIS（コルティス）、HIGHLIGHT（ハイライト）、ジェジュン（KIM JAEJOONG）、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）、TWS（トゥアス）、RAIN（ピ）が出演し、多彩なパフォーマンスで魅了。両日トリビュートアーティストとしての登場となるRAINはこの日、SOOBIN、&TEAM、aoenも登場するトリビュートステージを披露した。（modelpress編集部）
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】
【写真】豪華K-POPアイドルに観客熱狂「Weverse Con Festival」
◆2026 Weverse Con Festival
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
2日目である7日には、「Weverse Park Day」にCUTIE STREET（キューティーストリート）、aoen（アオエン）、ユンサナ、TOUCHED（タッチド）、クォン・ジナ、「Weverse Park Night」にAND2BLE（アンダブル）、イ・チャンソプ、ZICO（ジコ）、「Weverse Con」に&TEAM（エンティーム）、CORTIS（コルティス）、HIGHLIGHT（ハイライト）、ジェジュン（KIM JAEJOONG）、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）、TWS（トゥアス）、RAIN（ピ）が出演し、多彩なパフォーマンスで魅了。両日トリビュートアーティストとしての登場となるRAINはこの日、SOOBIN、&TEAM、aoenも登場するトリビュートステージを披露した。（modelpress編集部）
◆6月6日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
◆6月7日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】