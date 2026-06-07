この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が「【限定だ急げ！】これは素敵な「HHKB Professional HYBRID Type-S 30周年記念モデル」登場。なんと、押し下げ30グラムって、語呂合わせ？？」を公開した。動画では、高級キーボード「HHKB（Happy Hacking Keyboard）」の30周年を記念した限定モデル「HHKB Professional HYBRID Type-S 30周年記念モデル」を徹底レビューし、その独特な打鍵感やデザインの魅力について解説している。



戸田氏はまず、本機最大の特徴として「押し下げ圧30g」という軽快さに注目。「HHKB史上最高に軽い」と述べ、30周年の節目にかけたメーカーの遊び心ではないかと推測している。実際のタイピング感については、メカニカルスイッチを採用する同シリーズの「HHKB Studio」と比較し、「入力した感じがまろやか」と評価。静電容量無接点方式ならではの特性により、下まで突き当てなくてもサクサクと入力でき、打鍵音も非常に静かで仕事用としても最適だと語る。



デザイン面では、白を基調としつつも昔のOA機器を彷彿とさせるアイボリーがかった色合いを「エモくて良い」と絶賛。赤く彩られた「Control」キーや、キートップの中央に配置されたスッキリとした印字など、クラシックでありながらモダンな印象を与える意匠に触れ、「30年前の気持ちになって使うようなイメージ」と表現した。また、Bluetoothと有線接続の両方に対応し、用途に応じて乾電池と給電を使い分けられる点など、利便性の高さも紹介している。



総括として、戸田氏は本機を「沼にはまっている方はコレクションして使わない方も多そう」としつつも、長年のHHKBファンにはたまらない仕上がりであると太鼓判を押した。全世界で限定3,000台という希少性も踏まえ、価格は39,600円と決して安くはないものの、ストロークの深い軽快な打鍵感を求めるユーザーやコレクターにとって、間違いなく見逃せない一台となりそうだ。