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料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【米粉ベーグル新製法】茹でない・超簡単なオートミール入り米粉ベーグルの作り方 グルテンフリー、ダイエット・脂質制限・四毒抜きにも」と題した動画を公開しました。米粉のパン作りでよく使われるサイリウムを使わず、フライパンで蒸してからオーブンで焼くという手軽な新製法を紹介しています。



動画では、米粉やオートミール粉に絹豆腐を加えて作るヘルシーなベーグル生地の作り方が解説されています。面倒なこね作業は不要で、ボウルの中でヘラを使って混ぜるだけ。水分量を調整しながら、「なんとか粉っぽさをなくせる最小限の量にします」と生地作りのポイントを伝授しています。



成形工程では、打ち粉や油を使わずに手の上で棒状に伸ばし、端を包み込むようにして輪っかを作る簡単な方法が披露されています。さらに最大の特徴が、ベーグル特有の「茹でる」工程を省いている点です。フライパンに敷いたクッキングシートの下にお湯を注いで10分発酵させた後、そのまま弱火で10分蒸すという斬新なアイデアが登場します。



蒸し上がった生地をオーブンで20分焼き上げると、こんがりと美味しそうなベーグルが完成します。焼き立てを割って見せると、表面は硬めで中はギュッと詰まった仕上がりに。「外側はパリッと、中は程よくもっちりしています」「素朴だけど麦の風味がちゃんとあって香ばしくて美味しいです」と大満足の様子を見せました。



ヘルシーで手軽に作れる米粉ベーグル。お好みでツナマヨを挟んだり、クリームチーズを添えたりと、朝食や軽食にぜひ作ってみてはいかがでしょうか。