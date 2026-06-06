【マクドナルド】ハッピーセットに『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が登場！
ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」が、2026年6月12日（金）より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売される。今回のハッピーセットは、現在世界中で公開中の任天堂とイルミネーションによる大ヒット映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念したものだ。
＞＞＞ハッピーセットのおもちゃをすべてチェック！（写真20点）
ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」などの全12種類の立体フィギュアがラインアップされており、子どもたちが任天堂とイルミネーションによる映画の世界を楽しめる。
映画のストーリーを思い浮かべたり、自分だけの物語を考えることで、想像の世界が広がる。フィギュアとして飾るだけでなく、かばんなどに付けるアクセサリーとしても楽しめるもの。立体フィギュアを手に取って動かし、さまざまな角度から眺めて、物語の場面をイメージすることは、図形や空間の認識も高めてくれる。
また、「マリオ」や「ピーチ姫」などのキャラクターになりきる ”ごっこ遊び” をしながら、登場人物の役割や気持ちを考えることは、社会性や感情を豊かに育む。映画の世界にひたりながら、楽しく遊べるおもちゃだ。
そして、スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も同時販売される。
任天堂とイルミネーションによる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介に加え、23年に公開された映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーを楽しめる。迷路や絵探しも付いており、盛りだくさんの内容だ。
さらに、おもちゃの箱、スペシャルブック内のQRコードからは、スーパーマリオのキャラクターたちと一緒に、映画で描かれた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の要素を盛り込んだデジタルコンテンツが楽しめる。
（C） Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」などの全12種類の立体フィギュアがラインアップされており、子どもたちが任天堂とイルミネーションによる映画の世界を楽しめる。
映画のストーリーを思い浮かべたり、自分だけの物語を考えることで、想像の世界が広がる。フィギュアとして飾るだけでなく、かばんなどに付けるアクセサリーとしても楽しめるもの。立体フィギュアを手に取って動かし、さまざまな角度から眺めて、物語の場面をイメージすることは、図形や空間の認識も高めてくれる。
また、「マリオ」や「ピーチ姫」などのキャラクターになりきる ”ごっこ遊び” をしながら、登場人物の役割や気持ちを考えることは、社会性や感情を豊かに育む。映画の世界にひたりながら、楽しく遊べるおもちゃだ。
そして、スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も同時販売される。
任天堂とイルミネーションによる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介に加え、23年に公開された映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーを楽しめる。迷路や絵探しも付いており、盛りだくさんの内容だ。
さらに、おもちゃの箱、スペシャルブック内のQRコードからは、スーパーマリオのキャラクターたちと一緒に、映画で描かれた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の要素を盛り込んだデジタルコンテンツが楽しめる。
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