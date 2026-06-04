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シュークリームが展開するマンガレーベル「OUR FEEL（アワフィール）」は、2026年6月に2周年を迎えた。これを記念して6月4日より、2周年のアニバーサリーを彩る5つの企画をスタートする。

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注目作家による2大連載がスタート

「つかの間の結婚は、元恋人と」

6月18日連載開始

著者：七都サマコ

【あらすじ】

メディアで人気の婚活カウンセラーなのに、実は“独身主義”の男・琢己。ある日その事実がバレて世間は大炎上！ピンチの彼の前に現れたのは、高校時代の元カノ・音で…！？仕事と割り切って彼女の婚活を見守るはずが、誰かと距離を縮めていくのを放っておけなくて――。

心の奥にしまっていた恋が“夫婦”になって動き出す、大人のじれキュン再会ラブ！

「かぐやは帰れない」

6月4日連載開始

著者：宮守ナオ

【あらすじ】

アラサー女3人のシェアハウスに転がり込んできたのは、婚活中の“かぐや姫”！？ 前時代的な月での価値観を信じて生きるかぐやに、3人は時に圧倒され、時に疲弊し、時に大事なことに気付かされる。対するかぐやも、「こうあるべき」ではなく「どうしたいか」を見つけていくが…？

リレー連載「22時の癒し」

6月4日より、ゲスト作家がリレー形式でマンガを進める「22時の癒し」がスタートする。コンセプトは「明日の元気をチャージするひといきショート」。第1弾のゲストは「私たちが恋する理由」や「僕たちの恋する理由」の著者、ma2氏が待望のカムバックで登場する。マンガの後の「癒しアンケート」にも注目してほしい。

こだまはつみ氏のスペシャル読切り連載

6月4日連載開始

「この世は戦う価値がある」、「ざんげ飯」などの著者、こだまはつみ氏がOUR FEELに再登場。読切連載第1弾は「レイト・ショー」。

【あらすじ】

娘たちを送り届けるまでの慌ただしい朝の時間。朝食を食べているのは小学生の次女だけで、中学生の長女がいない。呼びかけるとそこには涙を流す長女の姿が――。娘の不登校をきっかけに、母として、そして1人の人間としての自分と向き合うこととなった紗代。日々を踠き、溺れながらも進む彼女の癒しとは――。

マツオヒロミ氏からのお祝いイラストを公開

1周年に続き、イラストレーターのマツオヒロミ氏による2周年を飾るイラストが6月25日に公開される。

「OUR FAVORITE THINGS」に豪華ゲストが登場

マンガ家が「すきなもの」について語るリレー連載「OUR FAVORITE THINGS」に阿賀沢紅茶氏とひるのつき子氏が寄稿する。

「正反対な君と僕」や「氷の城壁」の阿賀沢紅茶氏は6月4日に、「133cmの景色」のひるのつき子氏は6月18日に登場する。