【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ 空欄に入るひらがなは？ おしゃれ小物がヒント
日々のルーチンの中で、少しだけ視点を変えて言葉を探してみるのは、良い気分転換になります。今回は、直感とひらめきを活かして解きたいひらがなクロスワードを用意しました。すべての空欄を埋めて、パズルが完成した時の達成感を味わってください！
・横の並び：ふ ＋ □ ＋ せ ＋ □
・縦の並び（左）：ぼ ＋ □ ＋ し
・縦の並び（右）：き ＋ □ ＋ こ
答えを見る
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▼解説
・ぼうし（帽子）
・きんこ（金庫）
・ふうせん（風船）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、日差しを遮ったりおしゃれを楽しんだりするための「ぼうし（帽子）」と、大切なものを守る重厚な箱「きんこ（金庫）」が完成します。横のラインは、息を吹き込んだりガスを詰めたりしてカラフルに膨らませる「ふうせん（風船）」が入ります。
どれも日常生活でよく見かける言葉ですが、パズルとして文字が抜けていると、記憶を呼び起こすための良い練習になります。こうした「思い出す」プロセスは、思考をクリアにするきっかけになりますよ。パッと正解がひらめいた時の心地よい達成感を、ぜひ次の作業への活力につなげてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：ぼ ＋ □ ＋ し
・縦の並び（右）：き ＋ □ ＋ こ
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正解：「う」と「ん」正解は「う」と「ん」でした。
▼解説
・ぼうし（帽子）
・きんこ（金庫）
・ふうせん（風船）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、日差しを遮ったりおしゃれを楽しんだりするための「ぼうし（帽子）」と、大切なものを守る重厚な箱「きんこ（金庫）」が完成します。横のラインは、息を吹き込んだりガスを詰めたりしてカラフルに膨らませる「ふうせん（風船）」が入ります。
どれも日常生活でよく見かける言葉ですが、パズルとして文字が抜けていると、記憶を呼び起こすための良い練習になります。こうした「思い出す」プロセスは、思考をクリアにするきっかけになりますよ。パッと正解がひらめいた時の心地よい達成感を、ぜひ次の作業への活力につなげてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)