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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「パワーカップルにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、街角で出会った20代のカップルにインタビューを実施。「いい時は1500万円」と驚愕の最高月収を明かす彼氏と、その姿を笑顔で見守る彼女の率直なやり取りが収められている。



高級ジュエリーブランドの袋を手にしたカップルに声をかけると、彼女は28歳の美容師だと自己紹介。彼氏は165万円の5カラットダイヤモンドブレスレットを購入したばかりだという。交際期間はわずか「1ヶ月ちょっと」だといい、彼氏の豪快な買い物に対して彼女は「かっこいいです」と笑い飛ばした。



話題が彼氏の収入に及ぶと、彼女は最高月収を「130、140万円とか？」と推測。しかし彼氏は、美容師としての収入に加えて株式投資も行っていると明かし、「投資だともうちょっと生々しいですよ。いい時は1500万円です、月」と衝撃の金額を告白した。



惹かれ合った理由について尋ねられると、彼女が「顔」と答えたのに対し、彼氏は「おかしいだろ」とツッコミを入れつつ「お尻です」と返し、仲睦まじく笑い合う場面も。一方で、彼女は「仕事すごい頑張ってて、そういうところが同業としては尊敬できるな」と真剣に語り、海外の研修ツアーで出会ったという二人の馴れ初めも明かされた。



また、仕事において成果を出せる人とそうでない人の違いについて問われた彼氏は、「どれだけ熱量を注げるか」と分析。「お客様のためではもちろんあるんですけど、自分の幸せが最優先」と独自の哲学を展開し、目の前の目標を少しずつ積み重ねていくことの重要性を説いた。彼女も「本当に同じで、コツコツ追い続けてやっていくことが大事」と同調し、仕事に対する価値観の合致をうかがわせた。



終盤、お互いの欲しいものを語り合った後、現在の貯金額について聞かれると、彼女は「車1台分買えるぐらい」と回答。一方の彼氏は「1億は超えてます。（2億円も）まあまあ」と余裕の表情で底知れぬ財力を覗かせた。圧倒的な経済力と、仕事に対するブレない軸を持つ2人の、パワーカップルぶりが見て取れる対話となっている。