ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬´°Á´ÉüÄ´¤·¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡ÖËâ¤Î2ÈÖÌäÂê¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÃÏ¶èÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢Ãù¶â¤Î¿ô¤òº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë17¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬ÀèÀ©¹¶·â¤ò¸«¤»2²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¯¡¦¥é¥¦¥¢¡¼¤¬5²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Ç»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²ó¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤âÉ¬»à¤ÎÄñ¹³¡£ºÇ¸å¤Ï1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Ç´¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Îº¹¤òº£µ¨ºÇÂç¤È¤Ê¤ë6¥²¡¼¥à¤Ë¹¤²¤¿¡£
¢¡ÂçÃ«ÉüÄ´¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç1-4¤È´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£·Þ¤¨¤¿3Ï¢Àï¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢·ù¤ÊÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î2¥é¥ó¤Ç¡¢ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¤ÇÁö¼Ô2¿Í¤¬À¸´Ô¡£Âè3ÂÇÀÊ°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìÎÝ¥´¥í¡¢·É±ó¡¢»°¿¶¤È¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï2³ä3Ê¬Âæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÇÎ¨¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð3³äÌÜÁ°¤Þ¤ÇV»ú²óÉü¡£¤¢¤È¤Ï4»î¹ç±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ÎÉüÄ´¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ìó1½µ´ÖÁ°¤Ë²¼¤·¤¿¤¢¤ë·èÃÇ¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢2ÈÖ¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï³«Ëë¤«¤é2ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£³«ËëÅö½é¤ÏFA¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÂÇËÀ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£1¤«·îÂ¤é¤º¤Ç4ÈÖ¤Ë¡È¹ß³Ê¡É¡£¤½¤Î¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤Æ2ÈÖ¤Ë¡È¾º³Ê¡É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç3³ä¶á¤¤ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â2ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Øá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï2³ä6Ê¬Âæ¤Þ¤ÇÄã²¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤ËÈ¼¤¤¡¢2ÈÖ¤ÎºÂ¤ò¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æºòµ¨¤Î»ØÄêÀÊ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡£¤³¤Á¤é¤â5·î²¼½Ü¤Ë4ÈÖ¡È¹ß³Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÈËâ¤Î2ÈÖ¡ÉÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê¡¢2ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤â¡¢¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î²¼½Ü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Àè·î26Æü¤Ë2ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤éÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç¡¢4·î¤òÂÇÎ¨.321¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢5·î¤Ë¤Ï·î´Ö8ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤òÂÇ¤Äµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ÄÌ¤¸¤Æ¥È¥Ã¥×¤Î51ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·2ÈÖÂÇ¼Ô¤¬ÉÔÄ´¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÂçÃ«¤È¤Þ¤È¤â¤Ë¾¡Éé¤ò¤»¤º¡¢»Íµå³Ð¸ç¤Ç¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2ÈÖÂÇ¼Ô¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤È¾¡Éé¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±´Å¤¤¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ëÅêµå¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¤«¤éÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ÎÄ´»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾¸å¤òÂÇ¤Ä2ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÉÔ¿¶¤â°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤â¶ìÀï¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2ÈÖ»ö¾ð
¡¡¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æº£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ç2ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¼ç¤ÊÂÇ¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÅö³ºÂÇ½ç¤Ç¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¡Û
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬ÀèÀ©¹¶·â¤ò¸«¤»2²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¯¡¦¥é¥¦¥¢¡¼¤¬5²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Ç»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²ó¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤âÉ¬»à¤ÎÄñ¹³¡£ºÇ¸å¤Ï1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Ç´¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Îº¹¤òº£µ¨ºÇÂç¤È¤Ê¤ë6¥²¡¼¥à¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç1-4¤È´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£·Þ¤¨¤¿3Ï¢Àï¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢·ù¤ÊÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î2¥é¥ó¤Ç¡¢ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¤ÇÁö¼Ô2¿Í¤¬À¸´Ô¡£Âè3ÂÇÀÊ°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìÎÝ¥´¥í¡¢·É±ó¡¢»°¿¶¤È¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï2³ä3Ê¬Âæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÇÎ¨¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð3³äÌÜÁ°¤Þ¤ÇV»ú²óÉü¡£¤¢¤È¤Ï4»î¹ç±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ÎÉüÄ´¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ìó1½µ´ÖÁ°¤Ë²¼¤·¤¿¤¢¤ë·èÃÇ¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢2ÈÖ¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï³«Ëë¤«¤é2ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£³«ËëÅö½é¤ÏFA¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÂÇËÀ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£1¤«·îÂ¤é¤º¤Ç4ÈÖ¤Ë¡È¹ß³Ê¡É¡£¤½¤Î¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤Æ2ÈÖ¤Ë¡È¾º³Ê¡É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç3³ä¶á¤¤ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â2ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Øá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï2³ä6Ê¬Âæ¤Þ¤ÇÄã²¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤ËÈ¼¤¤¡¢2ÈÖ¤ÎºÂ¤ò¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æºòµ¨¤Î»ØÄêÀÊ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡£¤³¤Á¤é¤â5·î²¼½Ü¤Ë4ÈÖ¡È¹ß³Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÈËâ¤Î2ÈÖ¡ÉÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê¡¢2ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤â¡¢¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î²¼½Ü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Àè·î26Æü¤Ë2ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤éÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç¡¢4·î¤òÂÇÎ¨.321¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢5·î¤Ë¤Ï·î´Ö8ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤òÂÇ¤Äµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ÄÌ¤¸¤Æ¥È¥Ã¥×¤Î51ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·2ÈÖÂÇ¼Ô¤¬ÉÔÄ´¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÂçÃ«¤È¤Þ¤È¤â¤Ë¾¡Éé¤ò¤»¤º¡¢»Íµå³Ð¸ç¤Ç¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2ÈÖÂÇ¼Ô¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤È¾¡Éé¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±´Å¤¤¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ëÅêµå¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¤«¤éÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ÎÄ´»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾¸å¤òÂÇ¤Ä2ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÉÔ¿¶¤â°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤â¶ìÀï¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2ÈÖ»ö¾ð
¡¡¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æº£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ç2ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¼ç¤ÊÂÇ¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÅö³ºÂÇ½ç¤Ç¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¡Û