8th¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ù¤Î¹©Æ£Í£°¦¡Ê¤æ¤¢¡Ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¹©Æ£Í£°¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê1¡Ë
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤¬¡¢6·î3Æü¤Ë8th¥·¥ó¥°¥ë¡ØFUNKY SUMMER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÁ´°÷²Î¾§¤ÇÆÏ¤±¤ëº£ºî¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÀÄ½Õ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤ÎMusic Video(MV)»£±Æ¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë³Ý¤±À¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹©Æ£Í£°¦¤Ïº£Ç¯3·î¤Þ¤ÇÌó2Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ó¡Ønicola¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢±ÀÁÈ¡ÊÈóÁªÈ´ÁÈ¡Ë¤Ç¤Ï6th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»ëÀþ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖÆú¤ò²Í¤±¤è¤¦¡×¡ÊÈ¬½Å³ßÈþ°Ëºé¤È¤ÎW¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥«¥¤¥í¤Ë·î¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿3Ç¯´Ö¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ä±ÀÁÈ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤¿À®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦¹©Æ£Í£°¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¡Ö¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú²°¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£
³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ³Ê¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç³°¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£MBTI¤Ç¸À¤¦¤È¡¢E¡Ê³°¸òÅª¡Ë¤è¤ê¤ÏI¡ÊÆâ¸þÅª¡Ë´ó¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡©
¹©Æ£¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ï¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡ÖÍ·¤Ó¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤Í·¤Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ô¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄ¹½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤Ï¤¤¡£2ºÐº¹¤ÎËå¤¬¤Õ¤¿¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ï·ë¹½Æø¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉþ¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤ËËå¤ÎÉþ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ò¤ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢»ä¤¬¿·¤·¤¤Éþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ëå¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö·ù¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢Éû°Ñ°÷Ä¹¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÁ¸±Àº¿À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¾®³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÍÀÄ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ønicola¡Ù¤â2²ó¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¾åµþ¤¹¤ë»þ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î"¿ä¤·"¤â²ì´î¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ³Î¤Ë¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ì´î¤µ¤ó¤ò¸«¤¿»þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤éËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¡¡¤â¤È¤â¤ÈÇµÌÚºä46¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ÎÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¹©Æ£Í£°¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê2¡Ë
¡½¡½Ãæ³ØÀ¸¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç2¡Á3²óÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍè¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÅÔ²ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢Åìµþ¤Ã¤Æ¹¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤â¤¦Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤É¤³¤Ø¤Ç¤â1¿Í¤Ç¹Ô¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡´ðËÜÅª¤Ë1¿Í¹ÔÆ°¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤É¹¤Ç¤â¥«¥Õ¥§¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤âÇã¤¤Êª¤Ç¤â¡¢²¿¤Ç¤â1¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Instagram¤Ç¤â¤«¤É¹¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹©Æ£¡¡°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Instagram¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤â¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤É¹¤Î¼Ì¿¿¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±ö³øºÚÆá¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤É¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÚÆá¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÁ´Éô¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤ê¡¢ºÚÆá¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬»ä¤Î¤«¤É¹»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤«¤É¹¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜ³ÊÅª¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤À¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÌ£¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤ËMC¤Ç°§»¢¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤±¤ë»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÁ´°÷¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á´°÷¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤ï¤ä¥¿¥ª¥ë¤â¤¹¤´¤¯¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½3Ç¯¼å¤Î³èÆ°¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¡Ønicola¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¥Û¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦°Õ¼±¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹©Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÔ½¸Éô¤ÎÊý¤¿¤Á¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤ä°§»¢¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ønicola¡Ù¤òÇã¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ønicola¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó»¨»ï¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Éþ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»¨»ï¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¤Ë»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸Éô¤ÎÊý¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÂ´¶È¥Ú¡¼¥¸¤Î»£±Æ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤È¤«¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤«¤±¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î·Ð¸³¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î»£±Æ¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¤¤ë¡©
¹©Æ£¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ønicola¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤·³è¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¹©Æ£Í£°¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê3¡Ë
¡½¡½¤³¤³2ºî¤Ç¤Ï±ÀÁÈ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¿ô¤â°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆú¤ò²Í¤±¤è¤¦¡×¡Ö¥«¥¤¥í¤Ë·î¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢±ÀÁÈ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡3Ç¯´Ö¤Ç6th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»ëÀþ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤Î´ü´Ö¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤âÁ´Éô¿¶¤êÆþ¤ì¤·¤Æ¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤â³Ð¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ......¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¤Ë4¶ÊÆþ¤ì¤ëÆü¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¯11¡¢12¶Ê¤¯¤é¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤Ï¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÂçÊÑ¤µ¤òÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âçºå¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢°®¼ê²ñÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬±ÀÁÈ¸ø±é¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±ÀÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÀÁÈ¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç´°àú¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¹©Æ£¡¡¤Ï¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¹¤¤»ëÌî¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±ÀÁÈÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢³Ì¤òÇË¤ì¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ0ÈÖ¡ÊÃæ±û¡Ë¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ø¤ÎÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç»ä¤Ï±¦Ã¼¤äº¸Ã¼¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²£¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¾õ¶·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â0ÈÖ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¹©Æ£¡¡ºÇ½é¤Ï0ÈÖ¤«¤é¤º¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÀÁÈ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Á´Éô¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¹©Æ£Í£°¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê4¡Ë
¡½¡½¤½¤·¤Æ6·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë8th¥·¥ó¥°¥ë¡ØFUNKY SUMMER¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1st¥·¥ó¥°¥ë°ÊÍè¤ÎÁ´°÷²Î¾§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤íÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÁ´°÷²Î¾§¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ß¤ó¤Ê¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë´ò¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹©Æ£¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³èÆ°¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤â¼«Á³¤ÈÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È³Ú²°¤â¤¹¤´¤¯Æø¤ä¤«¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍÀÄ¤é¤·¤µ¤ÏÁ´°÷¤Ç¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¤·²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡Ö²Æ¡ª¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ËÍÀÄ¤é¤·¤¤ÀÄ½Õ¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â°ì½ï¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÈäÏª¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤â³Ý¤±À¼¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½MV»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆMV»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡¢³¤¤Ç¤Î»£±ÆÆü¤È³Ø¹»¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢²¿¥Á¡¼¥à¤«¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´°÷¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤â¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥¥é¥¥é¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊËÍÀÄ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á´°÷¤ÇMV¤ò»£¤ì¤¿¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡Á´°÷¤ÇMV»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Æ¶Ê¤òÁ´°÷¤Ç²Î¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍÀÄ¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡ÖËÍÀÄ¤Ã¤Ý¤¤ÀÄ½Õ¤À¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¿ù±º±ÑÎø¤µ¤ó¡¢È¬½Å³ßÈþ°Ëºé¤µ¤ó¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö²ÆYASUMING!¡×¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¡¡¤³¤Î¶Ê¤â¤¹¤´¤¯²Æ¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Ã¸¤¤Îø¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ý¤±À¼¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸µµ¤¤µ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ønicola¡ÙÂ´¶È¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤Þ¤º¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤ª»Ð¤µ¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤äMC¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤Ï¡¢¼«Á³¤È¾ì¤ò²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤Ï¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ......¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤¬°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï20¿Í¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¤Ã¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¹©Æ£Í£°¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê5¡Ë
¡»¹©Æ£Í£°¦¡¡Yua KUDO¡¡
2009Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡á¤æ¤¢¤Æ¤£¡¼¡¡
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡¡
¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¡Ú¡÷BOKUAOofficial¡Û¡¡
¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷bokuao_official¡Û¡¡
¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°TikTok¡Ú¡÷bokuao_official¡Û ¡¡
¸Ä¿ÍInstagram¡Ú¡÷yua.kudo_bokuao¡Û¡¡
³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀîºêÎ¶Ìé¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í