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Majorana 2, made more reliable with Microsoft Discovery agentic AI
Introducing Majorana 2 - YouTube
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Announcing Microsoft Discovery general availability and Microsoft Discovery app preview | Microsoft Azure Blog
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-microsoft-discovery-general-availability-and-microsoft-discovery-app-preview/
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Microsoft Discovery | Microsoft Azure
https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/discovery/
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