【MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP】 6月4日 発売予定 価格：298,000円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングPC「MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP」の販売をMSIストアにて6月4日より開始する。価格は298,000円前後。

本商品は、最新のDLSS 4.5に対応したNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、インテル Core Ultra 5 225Fを採用したデスクトップPC。より安定したフレームレートでのゲーミング体験が可能なコストパフォーマンスにも優れたモデルとなっている。

「MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP」主な特長

高コスパモデル

・コストパフォーマンスに優れたCore Ultra 5 225FとGeForce RTX 5060 Tiの組み合わせで、初めてのゲーミングPCにもぴったりなモデル。

高いゲーミング性能

・NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ最大の特徴であるDLSS 4.5の6倍マルチフレーム生成に対応。

・フルHD解像度、高リフレッシュレート対応モニターとの組み合わせにぴったり。

高速SSD

・M.2 NVMeタイプのSSD搭載でゲームやアプリの起動を高速化、快適なデータアクセスを実現。

強化ガラス製サイドパネル

・強化ガラス製のサイドパネルを備え、内部のイルミネーション効果を楽しめ、より統一感のあるデスク周りを演出。

Mystic Light対応

・搭載された冷却ファンのライティング効果・色を自由にカスタマイズ可能。

・対応したMSI製ゲーミングデバイスと設定を同期することで個性を演出。

高速で安定したネットワーク

・有線（2.5Gbps）、無線（Wi-Fi 6E）両対応で、設置場所を選ばずに高速なネットワーク通信が可能。

【「MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP」主なスペック】