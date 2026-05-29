[Alexandros]が、本日デジタルリリースした「ENDROLL」のMV公開した。

「ENDROLL」は、2026年にヒットした映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』挿入歌として、川上洋平 [Alexandros]×SennaRin名義でリリースされた楽曲だ。[Alexandros]によるカバーバージョンはライブ感溢れるリアレンジにより、鋭利なロックチューンとして昇華させているという。原曲同様にボーカルにSennaRinに加え、原曲の作曲を手掛けた澤野弘之もピアノで参加している。

MVは、[Alexandros]とSennaRinが初めて披露した＜TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞などのライブパフォーマンス映像と、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本編映像を盛り込んで構成されているとのことだ。

◾️「ENDROLL feat. SennaRin, Hiroyuki SAWANO」

2026年5月29日 リリース

配信：https://lnk.to/Alexandros_ENDROLL

※川上洋平 [Alexandros]×SennaRin「ENDROLL」の[Alexandros] によるカバー

◾️＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞

2026年 04月 10日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・横浜ベイホール

2026年 04月 23日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・GORILLA HALL OSAKA

2026年 04月 30日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・名古屋ダイアモンドホール

2026年 05月 08日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 香川・高松festhalle

2026年 05月 09日 (土) OPEN 17:00 / START 18:00 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年 05月 21日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 群馬・高崎スタジオシアター

2026年 05月 24日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

2026年 05月 28日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 新潟・新潟LOTS

2026年 06月 05日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 京都・KBSホール

※全公演ソールドアウト

◾️＜YOU ARE WELCOME TOUR＞

2026年 06月 14日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 愛知・COMTEC PORT BASE

2026年 06月 22日 (月) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年 06月 28日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 宮城・SENDAI GIGS

2026年 07月 03日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 北海道・Zepp Sapporo

2026年 07月 09日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・KT Zepp Yokohama

2026年 07月 22日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年 07月 30日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・Zepp Nagoya

2026年 08月 06日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・なんばHatch

2026年 08月 20日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 福岡・Zepp Fukuoka

2026年 08月 26日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ［チケット］

スタンディング 8,800円（税込 / 別途ドリンク代必要）

2F指定 11,000円（税込 / 別途ドリンク代必要）

※未就学児童のご入場はできません

※小学生以上はチケットが必要になります

◾️＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞

日時：2026年10月31日（土）、11月1日（日）

会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺

詳細：https://thisfes.com