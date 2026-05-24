【郵便屋のリアル体験】届いた手紙「なぜ職員が死ぬ」→郵便局員が直面した怪異と“驚愕の真相”にゾッとする…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
町の隅々まで郵便物を配達して回る現役の郵便局員が、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化した「郵便屋が集めた奇談」が今、話題だ。「配達があるので怖がってばかりもいられず、ただただ怪異に出合う郵便局員たちの話です」と作者は語る。読者からは「結構背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」「いろいろなところに配達に行く郵便屋さんならではのお話!!」「こういう不思議で怖い話って好き」と好評の声が届いている。
■現役郵便局員が描く、リアルな“怪異”エピソード
この漫画の作者は、現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さん。同僚たちが体験した話を漫画化していくうちに、送達ねこさんのもとには他局からも体験談が届くようになっていった。今回紹介するエピソードはまさにそれで、送達ねこさんが漫画を描いていることを耳にした他局の配達員から1通の長い手紙が届いたのだという。「やりきれない事件で誰にも話すつもりはなかったけど…」という言葉から始まる手紙には、長く重い物語が綴られていた。
■寄せられる体験談は「怖い」より「答えの出ない思い」
関東の郵便局で社員として働く送達ねこさん。漫画を描き始めてから、本作のように怪異現象の体験談が届くことが増えたという。しかし、それは単なる情報提供ではなく、「答えの出ない思い」を打ち明けてくれているように感じているそうだ。
「たとえば、霊体験にしても同僚や知っている人の霊だったりすると、『怖い』というより『言葉を交わしたい』という気持ちが勝りますよね。かつてはその人と親しく話したり、笑いあった時間が確かにあるのですから」と送達ねこさんは語る。
親しい人であれば「幽霊でもいいから会いたい、話したい」と思うのは自然な感情だ。そうなると、同じ怪異現象でも意味が変わり、その人にとってはかけがえのない一生ものの体験になることもある。「死は日常にあるのに、全くその後の世界が見えない。大変もどかしく大きな謎で、自分も体験者さんと一緒に考えたくなります。不思議な漫画を描く意味は、答えの出ない問いを共有することだと思っています」と、作品に込めた思いを明かしてくれた。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。