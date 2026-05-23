ZARD、アコースティックライブ＜Especial moment＞を10月に東阪開催決定
ZARDのアコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜＞が10月、東京と大阪にて開催される。アコースティックライブ開催はデビュー35周年を迎えた2026年2月10日にアナウンスされていたが、このたび、会場、日程、バンドメンバーなどの詳細が発表されたかたちだ。
二度の無観客公演を経て、2025年に有観客実施された本アコースティックライブは、今年もビルボードライブにて有観客で行われる。日程は、10月15日および16日にビルボードライブ大阪、10月26日〜28日の3日間はビルボードライブ東京。全公演1日2回公演、5日間全10公演の規模となる。
アコースティックならでは会場、編成、アレンジによって新たな表情が楽曲に吹き込まれ、温もりとともに届けられる同公演はバンドライブとはひと味異なるもの。バンドは昨年同様のメンバーに加え、ZARD作品の数々のレコーディングを行ってきた小野塚晃(ex.DIMENSION)がゲストピアニストとして参加することも決定した。
■アコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜＞
【大阪公演】※1日2回公演
10月15日(木) ビルボードライブ大阪
10月16日(金) ビルボードライブ大阪
※1stステージ：open16:30 / start17:30
※2ndステージ：open19:30 / start20:30
【東京公演】※1日2回公演
10月26日(月) ビルボードライブ東京
10月27日(火) ビルボードライブ東京
10月28日(水) ビルボードライブ東京
※1stステージ：open16:30 / start17:30
※2ndステージ：open19:30 / start20:30
▼BAND MEMBERS
Guitar：大賀好修
Guitar & Chorus：大田紳一郎(SO×DY)
Drums：車谷啓介
Bass：麻井寛史
Keyboard & Piano：大楠雄蔵
Keyboard & Chorus：北川加奈
Manipulator：大藪拓
Guest Pianist：小野塚晃
詳細：https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/
■ZARD唯一のライブツアー＜What a beautiful moment Tour＞映像を全国映画館27館で上映
2026年5月27日、ZARD / 坂井泉水の19回目の命日に、ZARDが2004年に行った唯一の全国ライブツアー＜What a beautiful moment Tour＞を全国映画館27館で上映。
※TOHOシネマズ六本木、イオンシネマ シアタス心斎橋はじめイオンシネマは27日および28日の2日間上映
※当日は上映会場とは別に、東京、大阪に献花台が設けられ、WEB献花も実施される。
詳細：https://wezard.net/
■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』
2026年7月8日発売
【Blu-ray(2枚組)】JBXJ-5006~5007 8,800円(税込)
スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット
【DVD【3枚組】JBBJ-5014 ~5016 8,800円(税込)
スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット
▼収録映像 ※約160分収録
＜35周年記念ライブ ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞
01 Good-bye My Loneliness
02 不思議ね…
03 もう探さない
04 こんなに愛しても
05 IN MY ARMS TONIGHT
06 もう少し あと少し…
07 きっと忘れない
08 Boy
09 サヨナラは今もこの胸に居ます
10 眠り
11 もっと近くで君の横顔見ていたい
12 You and me (and…)
13 あなたを感じていたい
14 Just believe in love
15 息もできない
16 突然
17 揺れる想い
18 永遠
19 二人の夏
20 かけがえのないもの
21 来年の夏も
22 Forever you
23 こんなにそばに居るのに
24 雨に濡れて
25 Season
26 Oh my love
27 Top Secret
28 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
29 遠い日のNostalgia
30 愛が見えない
31 Today is another day
32 君がいない
33 マイ フレンド
34 Don’t you see!
-encore-
35 心を開いて
36 君に逢いたくなったら…
37 好きなように踊りたいの
38 あの微笑みを忘れないで
39 負けないで
▼特典映像 ※約30分収録
＜35周年記念アコースティックライブ ZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜＞
※Billboard Live YOKOHAMA公演
01 マイ フレンド
02 運命のルーレット廻して
03 心を開いて
04 Good-bye My Loneliness
05 pray
06 負けないで
▼MUSIC VIDEO
・二人の夏(MUSIC VIDEO)
・あなたを感じていたい(MUSIC VIDEO)
■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』発売記念先行上映会
▼開催日時
2026年7月4日(土)
開場13:40 / 上映14:00
※開場時間は多少前後する場合がございます。
▼会場(全10劇場／各1回)
北海道・ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
宮城・MOVIX仙台
千葉・ユナイテッド・シネマ幕張
東京・ユナイテッド・シネマ豊洲
東京・ユナイテッド・シネマ としまえん
神奈川・ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい
愛知・ユナイテッド・シネマ豊橋18
大阪・なんばパークスシネマ
大阪・ユナイテッド・シネマ岸和田
福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
詳細：https://wezard.net/35th/wabm-fm-bd-dvd/#advance-screening
■ZARD 35周年記念3カ月連続WOWOW特集
▼ZARD 35th Anniversary Special Program 〜What a Beautiful Song〜
5月27日(水)午後7:00〜
WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※それぞれの大切な楽曲や歌詞とは。ゆかりのミュージシャンやZARDを愛する著名人の言葉から、名曲の数々を改めてひも解く。
関連リンク
◆ZARD 35周年特設サイト
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