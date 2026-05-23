■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』

2026年7月8日発売

【Blu-ray(2枚組)】JBXJ-5006~5007 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット

【DVD【3枚組】JBBJ-5014 ~5016 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット

▼収録映像 ※約160分収録

＜35周年記念ライブ ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞

01 Good-bye My Loneliness

02 不思議ね…

03 もう探さない

04 こんなに愛しても

05 IN MY ARMS TONIGHT

06 もう少し あと少し…

07 きっと忘れない

08 Boy

09 サヨナラは今もこの胸に居ます

10 眠り

11 もっと近くで君の横顔見ていたい

12 You and me (and…)

13 あなたを感じていたい

14 Just believe in love

15 息もできない

16 突然

17 揺れる想い

18 永遠

19 二人の夏

20 かけがえのないもの

21 来年の夏も

22 Forever you

23 こんなにそばに居るのに

24 雨に濡れて

25 Season

26 Oh my love

27 Top Secret

28 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

29 遠い日のNostalgia

30 愛が見えない

31 Today is another day

32 君がいない

33 マイ フレンド

34 Don’t you see!

-encore-

35 心を開いて

36 君に逢いたくなったら…

37 好きなように踊りたいの

38 あの微笑みを忘れないで

39 負けないで

▼特典映像 ※約30分収録

＜35周年記念アコースティックライブ ZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜＞

※Billboard Live YOKOHAMA公演

01 マイ フレンド

02 運命のルーレット廻して

03 心を開いて

04 Good-bye My Loneliness

05 pray

06 負けないで

▼MUSIC VIDEO

・二人の夏(MUSIC VIDEO)

・あなたを感じていたい(MUSIC VIDEO)