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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「NISA超え】ポイ活出口戦略！ポイント運用をサブNISA化して無税で使い倒す技」を公開した。動画では、ポイ活で得たポイントを現金化せずにそのまま運用に回す「ポイント運用」の利点と、各社サービスの効果的な活用法について詳しく解説している。



動画の冒頭でネコ山は、ポイントの出口戦略として投資に回すことの重要性を説く。通常、ポイントを現金化して証券会社で投資を行うと、売却時の利益に対して税金がかかってしまう。NISA口座を利用すれば非課税となるが、すでにNISA枠を使い切っている場合などは課税対象となってしまうのだ。しかし、ポイントのまま運用するサービスであれば、非課税のまま資産を増やせると説明。ネコ山はこれを「もう一つのNISA、サブNISA」と表現し、「年金生活するようになったとか、FIREしたとか、そうなったらちょこちょこ使っていく」と、将来を見据えた長期的な活用プランを提案した。



さらに、各社のポイント運用サービスの違いについても細かく比較している。dポイント運用については、選択できる投資信託のテーマが充実しており「これが一番大きい」と高く評価する。一方で、au PAYのポイント運用については、追加時と引き出し時に4.5%程度の手数料が発生するようになった点に触れ、「ポイント運用がポイント搾取になってどうするんすか」と疑問を呈し、利用を避けるべきだと注意喚起している。



また、Vポイントの運用についても言及し、直接運用するのではなく「dポイントに交換する」という独自の手法を紹介。定期的に開催される10%増量キャンペーンを利用してdポイントに変換し、そこからdポイント運用に回すことで、より効率的に資産を増やせるノウハウを披露した。



動画の終盤では、証券会社や銀行の口座開設キャンペーンによる実際のポイント獲得履歴や、視聴者から寄せられた電子決済のチャージルートに関する有益なコメントも紹介されている。NISA枠を超えて非課税での運用を可能にするポイント運用は、資産形成を加速させるための実践的な手法であることが理解できる内容となっている。