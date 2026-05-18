M-1王者・たくろう、『Qさま!!』初参戦！「“今行きたい”お城ランキングBEST15」でクイズ対決

5月18日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、「旅のプロが選ぶ！日本全国！ “今行きたい”お城ランキングBEST15 3時間SP」と題し、日本全国のいろいろなお城に関するクイズで戦いを繰り広げる3時間スペシャルが放送される。

旅行会社や旅行雑誌につとめる“旅のプロ”が「今この時期だからこそ行きたい」「今行く理由がある」という日本全国のお城を厳選し、その結果をもとに決定したランキングからクイズが出題される今回。

誰もが知っている超有名なお城から、知名度は低いもののプロからの評価が高いお城など、全国各地さまざまなお城が登場。周辺の観光名所、城下町の絶品グルメなどとともに紹介していくため、これからの旅行の計画にもぴったりだ。

解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選を戦い、上位6名ずつ計12名が決勝ブロックへと進出する。

Aブロックには、カズレーザー、菊川怜、鶴崎修功、村井美樹といったメンバーのほか、芸能界屈指のお城好き・高橋英樹、ロバートの山本博、ME:IのMIU、テレビ朝日入社8年目の下村彩里アナウンサー、そしてM-1王者・たくろうの赤木裕が初参戦。

一方のBブロックには、ロザン・宇治原史規、石原良純、三浦奈保子のほか、timeleszの篠塚大輝、名取裕子、フリーアナウンサーの袴田彩会、増田紗織、そして松村邦洋、たくろうのきむらバンドが名を連ねる。

何百年もの時を超え、今なお、私たちを魅了する“お城”――そんな日本のお城の中で、旅のプロが1位に選んだのは、いったいどのお城なのか？

そして、学力王に輝くのはどの解答者なのか？