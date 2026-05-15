CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)、TRAINEEらが出演するライブイベント＜be NEXT〜Summer Live 2026〜＞が、東京・NEW PIER HALLにて8⽉10⽇から17日まで7公演開催される。

本公演では、wink first(TRAINEE)、TRAINEEが出演する8月15〜17日の公演についてIMP.の佐藤新がプロデュースを担当することも発表された。これに対しコメントも到着している。

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■IMP.佐藤新 コメント

お話を頂いた時はびっくりしましたが、TRAINEEだけで届ける初めてのライブという大切な機会に関わらせていただけることをとてもありがたく思い、今回このお話を受けさせて頂きました。TRAINEEやスタッフの皆さんと一緒にライブを作っていく中で、自分自身の成長にもつなげていけたらと思っています。

今回はこれまでのように先輩たちと立ってきたステージとはまた違う新たな挑戦ということで、少しでもTRAINEEにとっていい経験になるように、そしてなにより、見に来てくださるファンの皆様に楽しんで頂けるように精一杯頑張りたいと思います。

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また、TOBEの若手アーティストが中心となりYouTube配信番組『とべばんmini』が配信されることも決定した。こちらは5月15日（金）17:00の#0配信を皮切りにTOBE OFFICIAL YouTubeチャンネルにて配信されていく。

■＜be NEXT〜Summer Live 2026〜＞

▽会場

東京/NEW PIER HALL ▽公演スケジュール

出演：CLASS SEVEN

8⽉10⽇（⽉）18:00

8⽉11⽇（⽕・祝）18:00

8⽉12⽇（⽔）18:00

8⽉13⽇（⽊）14:00 出演：wink first(TRAINEE)/TRAINEE

8⽉15⽇（⼟）17:00

8⽉16⽇（⽇）13:00

8⽉17⽇（⽉）14:00 特設サイト

https://tobe-store.jp/collections/be-next-summer-live-2026