【リボルテック アメイジング・ヤマグチ バットマン・ビヨンド Classic Ver.】 予約開始：4月17日12時 2027年2月 発売予定 価格：9,900円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ バットマン・ビヨンド Classic Ver.」を4月17日12時より予約開始することを発表した。発売は2027年2月を予定しており、価格は9,900円。

本製品は、未来のゴッサム・シティを描いたコミック「バットマン・ビヨンド」より、ブルース・ウェインの跡を継いだ高校生テリーが着用する次世代のバットマンスーツを、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化したもの。

今回はコミック初期のカートゥーン調作画スタイルをイメージしており、プロポーションのデフォルメを利かせ、スーツのディテールも最低限のアレンジとしている。

コウモリを模した翼は、付け根のジョイントに加え中央部のヒンジで可動。踵のスラスター噴射と合わせて空を飛ぶ、身体を包んで潜む、腕に沿わせて武器にするなど、山口式可動の幅広いポージングと合わせて様々なアクションに応用できるほか、怒り顔と凛々しい素顔の交換用頭部も付属する。

また、海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で予約すると、多機能バイザーである目を赤く光らせた「赤目の顔」の交換用頭部パーツが付属する。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ バットマン・ビヨンド Classic Ver.」

海洋堂直営店特典「赤目の顔」

サイズ：全高 約170mm 素材：PVC、ABS、POK 付属品オプションハンド×8オプションパフェイス×2バットラング×2炎のエフェクトパーツ×2ディスプレイスタンド×1＜海洋堂直営店特典＞赤目の顔×1※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

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