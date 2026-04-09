【パウ・パトロール】「幼児のみもの」でオリジナルリュックを当てよう！
江崎グリコの「幼児のみもの」が『パウ・パトロール』と初めてコラボレーションした、「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」が2026年4月13日（月）より開催される。
＞＞＞オリジナルリュックやコラボパッケージをチェック！（写真7点）
スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ『パウ・パトロール』は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズ。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていく。パウ・パトロールは、テレ東系列（6局ネット）にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。各種配信サービスでもご覧いただける。
「幼児のみもの」は1986年に「幼児牛乳」を発売し、今年で40周年を迎えるロングセラーブランド。生後６カ月頃から飲める素材選びや、「自分で持って自分で飲みたい」お子さまの気持ちに寄り添った容器のつくりにこだわった、子どものための飲みきりサイズ飲料だ。
このたび、「幼児のみもの」は初めて、世界中の子どもたちに大人気のアニメ作品『パウ・パトロール』とコラボレーション。パウ・パトロールのオリジナルリュックが当たるキャンペーンを実施するほか、オリジナル限定コラボパッケージ商品を発売する。
キャンペーンは、「幼児のみもの4本パックシリーズ」を、2026年4月13日（月）から2026年7月10日（金）までに、合計2点以上購入したレシートでキャンペーンサイトから応募すると、抽選で200名様に「パウ・パトロール オリジナルリュック」が当たる（通常パッケージ品や複数レシート、異なる購入日も可）。
また「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」期間には、幼児のみもの4本パックシリーズにてパウ・パトロールオリジナル限定コラボパッケージが発売される。デザインは全部で3種類。
かわいいパッケージを楽しみながら、オリジナルリュックに応募してみよう。
（C）2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin
Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.
＞＞＞オリジナルリュックやコラボパッケージをチェック！（写真7点）
スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ『パウ・パトロール』は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズ。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていく。パウ・パトロールは、テレ東系列（6局ネット）にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。各種配信サービスでもご覧いただける。
このたび、「幼児のみもの」は初めて、世界中の子どもたちに大人気のアニメ作品『パウ・パトロール』とコラボレーション。パウ・パトロールのオリジナルリュックが当たるキャンペーンを実施するほか、オリジナル限定コラボパッケージ商品を発売する。
キャンペーンは、「幼児のみもの4本パックシリーズ」を、2026年4月13日（月）から2026年7月10日（金）までに、合計2点以上購入したレシートでキャンペーンサイトから応募すると、抽選で200名様に「パウ・パトロール オリジナルリュック」が当たる（通常パッケージ品や複数レシート、異なる購入日も可）。
また「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」期間には、幼児のみもの4本パックシリーズにてパウ・パトロールオリジナル限定コラボパッケージが発売される。デザインは全部で3種類。
かわいいパッケージを楽しみながら、オリジナルリュックに応募してみよう。
（C）2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin
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