【ハローキティ】ANNA SUI miniらしく変身したキティのウェアがかわいい！
「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」より、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とのスペシャルコラボアイテムが登場。全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンラインにて発売中だ。
＞＞＞ANNA SUI miniのハローキティアイテムをチェック！（写真11点）
クールに輝くHELLO KITTYラインストーンTシャツは、リボンの中心にANNA SUIのローズをあしらったオリジナルデザインのハローキティが魅力。計算された華奢見えシルエットで、胸元のクロスデザインがアクセントに。
また大人っぽいブラックデザインのハローキティデザインのアイテムがたくさん。ANNA SUI miniらしく変身したブラックのハローキティは大人っぽいデザインのアイテムをラインナップ。ママとお揃いもできるのでぜひチェックしてみて。
そしてレトロでキュートなTシャツは、ハローキティをイメージした王道のカラーで、ペプラム切り替えでふんわり広がるガーリーシルエット。ハローキティをイメージしたカラーのリボンシュシュがセットになっていて、髪や手首にプラスすれば一層華やかに。
さらにハローキティをイメージしたカラーのワンピースは、どこにもない特別な1着。ふんわり広がるラインで、風通しもよく夏にぴったり。胸元にはハローキティをレースでアップリケし、裾にはリボンのワッペンをあしらったこだわりが詰まったデザインだ。
他にもレトロなハローキティデザインのアイテムがたくさん。ぜひチェックしてほしい。
＞＞＞ANNA SUI miniのハローキティアイテムをチェック！（写真11点）
クールに輝くHELLO KITTYラインストーンTシャツは、リボンの中心にANNA SUIのローズをあしらったオリジナルデザインのハローキティが魅力。計算された華奢見えシルエットで、胸元のクロスデザインがアクセントに。
そしてレトロでキュートなTシャツは、ハローキティをイメージした王道のカラーで、ペプラム切り替えでふんわり広がるガーリーシルエット。ハローキティをイメージしたカラーのリボンシュシュがセットになっていて、髪や手首にプラスすれば一層華やかに。
さらにハローキティをイメージしたカラーのワンピースは、どこにもない特別な1着。ふんわり広がるラインで、風通しもよく夏にぴったり。胸元にはハローキティをレースでアップリケし、裾にはリボンのワッペンをあしらったこだわりが詰まったデザインだ。
他にもレトロなハローキティデザインのアイテムがたくさん。ぜひチェックしてほしい。
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