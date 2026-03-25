チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間

春の訪れとともに、上品な抹茶スイーツが楽しめる季節が到来♡チーズガーデンから「西尾の抹茶」を贅沢に使用した限定スイーツが、2026年4月8日（水）より登場します。チーズのコクと抹茶の旨みが織りなす特別な味わいは、手土産や自分へのご褒美にもぴったり。和と洋が調和した春だけの贅沢スイーツをチェックして♪

御用邸抹茶チーズケーキ

価格：1,780円(税込)

販売期間：2026年4月8日（水）～2026年6月上旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

数種類のチーズをブレンドした生地に、「西尾の抹茶」を100%使用。

低温でじっくり焼き上げることで、濃厚ながらも後味はすっきり。しっとりとした食感と、ふわりと広がる抹茶の香りが魅力です。

※抹茶を使用しているため、開封後に長時間明るいところに置くとケーキの色が変わることがあります。

※製品中に見られる深緑色の粒は原材料の抹茶由来のものですので、品質上問題ございません。

※画像はイメージです。

御用邸抹茶チーズクッキー

価格：2枚入 340円(税込)／8枚入 1,360円(税込)

販売期間：2026年4月8日（水）～2026年6月上旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

コクのあるチーズ生地に抹茶を合わせた、サクッと軽やかな食感のクッキー。抹茶のほろ苦さとチーズのまろやかさが絶妙に調和し、手土産にも喜ばれる一品です。

※抹茶を使用しているため、開封後に長時間明るいところに置くとクッキーの色が変わることがあります。

※製品中に見られる深緑色の粒は原材料の抹茶由来のものですので、品質上問題ございません。

※画像はイメージです。

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カフェ限定＆焼菓子も充実

季節の御用邸パフェ抹茶

価格：850円(税込)

販売期間：2026年4月8日（水）～6月上旬（予定）

販売店舗：一部カフェ店舗

抹茶ババロアやチーズケーキソフト、わらび餅などを重ねた贅沢パフェ。多彩な食感と味わいが楽しめます。

価格：5枚入 900円(税込)

抹茶クッキー×チーズクリーム×ホワイトチョコのバランスが絶妙。

チーズバウム（カット）

価格：4個入 1,000円(税込)

フィナンシェ

価格：2個入 550円(税込)

チーズラングドシャ

価格：5枚入 800円(税込)

【季節限定】ストロベリーチーズバウム（カット）

価格：4個入 1,300円(税込)

【季節限定】抹茶フィナンシェ

価格：2個入 650円(税込)

【季節限定】ストロベリーチーズラングドシャ

価格：5枚入 900円(税込)

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

※抹茶チーズラングドシャに使用されている抹茶は、愛知県西尾抹茶ではございません。

西尾の抹茶の魅力とは

愛知県西尾市・安城市で生産される「西尾の抹茶」は、特許庁の地域ブランドにも認定された高品質な抹茶。

手摘みや石臼挽きなど伝統製法を守り続け、豊かな香りと深い旨みを実現しています。

そのこだわりの抹茶を贅沢に使用したスイーツは、ひと口で上質な味わいを感じられるのが魅力です。

春だけの抹茶スイーツを堪能♡

チーズガーデンの「西尾の抹茶」を使った限定スイーツは、2026年4月8日（水）から期間限定で楽しめる特別なラインナップ♡濃厚なチーズと上品な抹茶の組み合わせは、春のティータイムを格上げしてくれます。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな一品を、ぜひこの機会に味わってみてください♪