チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間
春の訪れとともに、上品な抹茶スイーツが楽しめる季節が到来♡チーズガーデンから「西尾の抹茶」を贅沢に使用した限定スイーツが、2026年4月8日（水）より登場します。チーズのコクと抹茶の旨みが織りなす特別な味わいは、手土産や自分へのご褒美にもぴったり。和と洋が調和した春だけの贅沢スイーツをチェックして♪
抹茶×チーズの贅沢スイーツ
御用邸抹茶チーズケーキ
価格：1,780円(税込)
販売期間：2026年4月8日（水）～2026年6月上旬（予定）
販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ
数種類のチーズをブレンドした生地に、「西尾の抹茶」を100%使用。
低温でじっくり焼き上げることで、濃厚ながらも後味はすっきり。しっとりとした食感と、ふわりと広がる抹茶の香りが魅力です。
※抹茶を使用しているため、開封後に長時間明るいところに置くとケーキの色が変わることがあります。
※製品中に見られる深緑色の粒は原材料の抹茶由来のものですので、品質上問題ございません。
※画像はイメージです。
御用邸抹茶チーズクッキー
価格：2枚入 340円(税込)／8枚入 1,360円(税込)
販売期間：2026年4月8日（水）～2026年6月上旬（予定）
販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ
コクのあるチーズ生地に抹茶を合わせた、サクッと軽やかな食感のクッキー。抹茶のほろ苦さとチーズのまろやかさが絶妙に調和し、手土産にも喜ばれる一品です。
※抹茶を使用しているため、開封後に長時間明るいところに置くとクッキーの色が変わることがあります。
※製品中に見られる深緑色の粒は原材料の抹茶由来のものですので、品質上問題ございません。
※画像はイメージです。
ガーナチョコレート×ONE PIECE♡母の日に贈る感動コラボ
カフェ限定＆焼菓子も充実
季節の御用邸パフェ抹茶
価格：850円(税込)
販売期間：2026年4月8日（水）～6月上旬（予定）
販売店舗：一部カフェ店舗
抹茶ババロアやチーズケーキソフト、わらび餅などを重ねた贅沢パフェ。多彩な食感と味わいが楽しめます。
抹茶チーズラングドシャ（期間限定）
価格：5枚入 900円(税込)
抹茶クッキー×チーズクリーム×ホワイトチョコのバランスが絶妙。
チーズバウム（カット）
価格：4個入 1,000円(税込)
フィナンシェ
価格：2個入 550円(税込)
チーズラングドシャ
価格：5枚入 800円(税込)
【季節限定】ストロベリーチーズバウム（カット）
価格：4個入 1,300円(税込)
【季節限定】抹茶フィナンシェ
価格：2個入 650円(税込)
【季節限定】ストロベリーチーズラングドシャ
価格：5枚入 900円(税込)
※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。
※抹茶チーズラングドシャに使用されている抹茶は、愛知県西尾抹茶ではございません。
西尾の抹茶の魅力とは
愛知県西尾市・安城市で生産される「西尾の抹茶」は、特許庁の地域ブランドにも認定された高品質な抹茶。
手摘みや石臼挽きなど伝統製法を守り続け、豊かな香りと深い旨みを実現しています。
そのこだわりの抹茶を贅沢に使用したスイーツは、ひと口で上質な味わいを感じられるのが魅力です。
春だけの抹茶スイーツを堪能♡
チーズガーデンの「西尾の抹茶」を使った限定スイーツは、2026年4月8日（水）から期間限定で楽しめる特別なラインナップ♡濃厚なチーズと上品な抹茶の組み合わせは、春のティータイムを格上げしてくれます。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな一品を、ぜひこの機会に味わってみてください♪