スピードワゴンの小沢一敬（５２）が２年以上の活動自粛を経て活動再開することになった。小沢は１９日に所属事務所を通して声明を発表したが、その内容が注目されている。何に対して謝罪しているのか――という点だ。

小沢はこの日、声明を発表。「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

その上で「もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思います」と活動再開を報告した。

業界で注目されているのが、「私のとった行動で不快な思いをさせてしまった」という点だ。「私のとった行動」が具体的に何なのか明示していない。

２０１５年の会食で起きた女性問題を指すのか、２４年の活動継続→活動自粛を巡る混乱を指すのかが判然とせず、テレビ局関係者たちは「何に対しての謝罪？」などと困惑している。

小沢は１５年にあったダウンタウンの松本人志らとの会食で起きた女性問題を２３年１２月、週刊文春で報じられた。

小沢の事務所は２４年１月９日、この報道を否定。小沢の活動継続を表明し、その理由として「小沢の行動には何ら恥じる点がないからであります。一部週刊誌の報道にあるような、特に性行為を目的として飲み会をセッティングした事実は一切ありません」と毅然とした態度を示した。

ただ、小沢の事務所は４日後の同１３日、当人の活動自粛を発表。「小沢本人より、一連の報道において現在も関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じ、芸能活動を自粛したい旨の申し出がありました。弊社としてはその申し出を受け、当面の間、小沢一敬の芸能活動を自粛することと致しました」と報告していた。