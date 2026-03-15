Sorule新CMにJO1登場♡やわらか髪へ導く新ヘアケア誕生

セルフヘアケアブランドSoruleがリブランディングを実施し、“やわらかさから理想の髪をつくる”新しいブランドへと生まれ変わりました。これを記念して、グローバルボーイズグループJO1がブランドアンバサダーに就任。2026年3月12日(木)より新CM「なりたい髪は、いつだって」篇が公開され、順次TV放映もスタートします。新しいコンセプトとともに、やわらかな理想の髪へ導くヘアケアシリーズにも注目です♡

JO1出演の新CMが公開



新CM「なりたい髪は、いつだって」篇では、JO1メンバーが空中にふわりと舞い上がる幻想的な映像を通して、ブランドコンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を表現。

まるで重力から解き放たれたかのように軽やかに舞う姿が、悩みから解放されたやわらかな髪を象徴しています。

また、うるおいを“空気の玉”のように描き、メンバーの手から手へと渡りながら髪へ届く演出も印象的。

思わず触れたくなるような毛先までうるおいに満ちた髪へ導くブランドの世界観を、美しいビジュアルで表現しています。

CM曲には、JO1の書き下ろし楽曲「Breezy Love」を採用。木全翔也さんと金城碧海さんが作詞を担当し、木全翔也さんが作曲・編曲を手がけたタイアップ曲で、2026年3月12日(木)18時より配信予定です。

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Sorule新ヘアケアライン



新しく生まれ変わったSoruleでは、“髪のやわらかさ”に着目した2つのヘアケアラインを展開します。

まず、乾燥しがちな髪や地肌をしっとり整える「AQUA LINE」。ミッドナイトフィグの香りで、やわらかなフィグと紅茶にサンダルウッドが重なるウッディフルーティの香りが特徴です。

『ソルレ ソフニングアクアシャンプー』は400mLで1,650円（税込）、サシェ（シャンプー10mL＋トリートメント10g）は220円（税込）。

地肌と髪をうるおいで包み込み、しっとりまとまる仕上がりに整えます。

『ソルレ ソフニングアクアトリートメント』は300gで1,760円（税込）、サシェ（シャンプー10mL＋トリートメント10g）は220円（税込）。

こっくりとしたテクスチャーで髪を包み込み、毛先までうるおいのある質感へ導きます。

もう一つのラインは、軽やかな指通りを叶える「BREEZE LINE」。サンライズベルガモットの香りで、ベルガモットやブラックティーが調和する爽やかなシトラスフローラルの香りが広がります。

『ソルレ ソフニングブリーズシャンプー』は400mLで1,650円（税込）、サシェ（シャンプー10mL＋トリートメント10g）は220円（税込）。

ベタつきがちな地肌をすっきり洗い上げ、軽やかな髪へ整えます。

『ソルレ ソフニングブリーズトリートメント』は300gで1,760円（税込）、サシェ（シャンプー10mL＋トリートメント10g）は220円（税込）。

絡まりやすい髪を整え、風になびくようなさらさら髪へ導きます。

アクアラインは2026年3月25日(水)全国発売、ブリーズラインは2026年4月9日(木)全国発売予定です。

日本橋で期間限定POPUP開催



リブランディングと新商品発売を記念して、東京・日本橋では期間限定ポップアップストアも開催されます。

開催期間は2026年3月14日(土)～3月24日(火)、営業時間は11:00～20:00。会場は「0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋2丁目9-10 L.Biz日本橋2F）」です。

会場ではアクアラインのシャンプーとトリートメントを先行販売するほか、JO1の特大キービジュアル展示や限定動画も上映。

さらにSNSフォローで参加できるゲームや、購入金額に応じたノベルティなど特別な企画も用意されています。

やわらか髪を叶える新ヘアケア



Soruleは“髪のやわらかさ”という本質に着目し、毎日のケアで理想の髪へ導くセルフケアブランドとして新たにスタートしました。

JO1が出演する新CMや書き下ろし楽曲「Breezy Love」とともに、ブランドの世界観をより魅力的に体感できます。

しっとりまとまるアクアラインと、軽やかな指通りのブリーズラインの2種類から、髪悩みに合わせて選べるのも嬉しいポイント♡

ポップアップストアや新商品をチェックして、思わず触れたくなる“やわらか髪”を目指してみてはいかがでしょうか。