【実写版『SAKAMOTO DAYS』】主要キャラ第集結のポスタービジュアル公開！
4月29日（水・祝）に公開される実写版映画『SAKAMOTO DAYS』、最新キャラクタービジュアル満載の、本ポスタービジュアルが公開された。
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
このたび、主要キャラクター総勢12名が大集結した本ポスタービジュアルが公開。坂本（目黒）と、シン（高橋）をはじめとした ”仲間たち” 、葵（上戸）と花（吉本実由）という ”守るべき日常の象徴” 、圧倒的なオーラを放つ ”ORDER” 、迫りくる ”✕（スラー）一派の魔の手” 、まさに本作の世界観を体現したビジュアルが到着した。
また新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル、ひときわ目を引くのは、現役の殺し屋時代の〈スマートな坂本〉と、坂本商店の店長となった今の〈ふくよかな坂本〉がそれぞれの武器を片手に、敵に狙いを定めている姿。どちらも初出しカットとなっており、命がけの日常の幕開けを予感させてくれる。坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃から飴と輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか…。
さらにシン（高橋）・陸少糖（横田）・平助（戸塚）という坂本の心強い仲間たち、 ”守るべき日常” である坂本が愛する妻子・葵（上戸）と花（吉本）、その存在から ”最高戦力” というオーラを感じる南雲（北村）・神々廻（八木）・大佛（生見）の【ORDER】、そして、正体不明の✕（スラー）と坂本の命を狙う鹿島（塩野）・勢羽（渡邊）。本作の主要キャスト12名が一挙に集まった超豪華なビジュアルとなっている。
3月13日（金）より全国の映画館にて順次掲出されるので、お見逃しなく。
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
