WBC公式Xが公開した特別映像

WBC公式X（旧ツイッター）は3日、大谷翔平投手を含めた野球日本代表「侍ジャパン」の特別映像を公開した。豪華メンバーが登場する中で、ファンはある“違和感”を抱いたようだ。

WBC公式Xは「侍ジャパンは2026年にまた歴史的なパフォーマンスを目指している」と綴り、選手たちが出演する映像を紹介した。腕を組んだ大谷から始まり、村上宗隆内野手、鈴木誠也外野手、最後は吉田正尚外野手が締めている。

日本人メジャーリーガーが続々と登場するなか、どういうわけか大谷の次に姿を見せたのが、DeNAで活躍する牧秀悟内野手だった。まさかの“起用”にファンも驚きを隠せず、「ちょけない牧さんに違和感感じてしまってる……」「ここに牧さんが入ってる喜び！」「牧がいるの嬉しい」「メジャー組に混ざっていきなり牧くん」「カッコいいぞ」などとコメントが寄せられた。

牧は2023年の第5回大会に続き、今回も代表入りを果たした。前回大会は6試合に出場し、打率.200（15打数3安打）ながらもチームトップタイの2本塁打を放ち、世界一に貢献した。（Full-Count編集部）