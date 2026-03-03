¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö«¡ÖÅÏÍè¿Í¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸ÅÊ¯»þÂå¤Ë¤âÂçÎÌ¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÅÏÍè¿Í¤¬Â¿¤¯¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Î½¸ÃÄ¤Î°äÅÁ»Ò¤òÂç¤¤¯½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè11²ó¤Ç¤¹¡£
ÆìÊ¸¿Í¤¬¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢°ðºîµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿ÌïÀ¸¿Í¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£...¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¤É¤¦¤ä¤é¾¯¤·°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆìÊ¸¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤ËÅÏÍè¿Í¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æº®·ì¤·¡¢º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆó½Å¹½Â¤¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥²¥Î¥à¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅÏÍè¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÌïÀ¸¿Í¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸¶·¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡¥²¥Î¥à¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤è¤ê¤â¸å¤Î»þÂå¤Ë¤âÆüËÜÎóÅç¤Ø¤«¤Ê¤ê¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¿Í¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê°äÅÁ»Ò¹½À®¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢º£¤ÎËÍ¤é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿·èÄêÂÇ¤ÏÊÌ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ë¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌïÀ¸»þÂå¤Î¸å¤Î¸ÅÊ¯»þÂå¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÂå¤ËÅÏÍè¿Í¤¬Â¿¤¯¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê°Ü½»¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÎóÅç¤Î½¸ÃÄ¤Î°äÅÁ»Ò¤òÂç¤¤¯½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÅÏÍè¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡ÖÆìÊ¸¡¦ÌïÀ¸¡×¤Î2ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¸ÅÊ¯¡×¤ò²Ã¤¨¤¿3ÃÊ³¬¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡»þÂå¤«¤é¸«¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£1000Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¸ÅÊ¯»þÂå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¸¯ç¡»È¤È¤«¸¯Åâ»È¤Î¾¯¤·Á°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¿Á»á¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÏÍè·Ï»áÂ²¤¬¡¢ÂçÎ¦¤äÄ«Á¯È¾Åç¤«¤é½¸ÃÄ¤´¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçÏÂ¤ä¤Û¤«¤ÎÃÏ¤Ë½»¤ßÃå¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤ä¡ØÉ÷ÅÚµ¡Ù¤Ê¤É¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Á»á¤ÏÍÜ»½¤äÅÚÌÚµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÊ¸²½¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬´ØÀ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¹ëÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ®Â²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°äÅÁ»ÒÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤âÀ°¹çÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡º£¤Î¤È¤³¤í´ØÀ¾ÃÏÊý¡¢ÆÃ¤ËÂçÏÂÀ¯¸¢¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤Î¥²¥Î¥à²òÀÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄêÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°ðºî¤ä¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÏÍè·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿Í¸ý¤âÁý¤ä¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë»ÒÂ¹¤òÁý¤ä¤·¡¢ºßÍè¤Î¿Í¡¹¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£......¤¢¤È¡¢ÊäÂ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤òÄêµÁ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¿åÅÄ°ðºî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¶âÂ°´ï¤Ç¤¹¡£Å´¤äÀÄÆ¼¤Ï¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌïÀ¸»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ðºî¤È¶âÂ°´ï¤Ï¥»¥Ã¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¿åÅÄ°ðºî¤Î³«»Ï»þ´ü¤¬µª¸µÁ°10À¤µªº¢¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¶âÂ°´ï¤ÎÉáµÚ¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¿ôÉ´Ç¯ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¿ôÉ´Ç¯Ã±°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¿åÅÄ°ðºî¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿Âè1ÇÈ¤ÎÅÏÍè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿ôÉ´Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¶âÂ°´ï¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Âè2ÇÈ¤Î¿Í¡¹¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤ËÌïÀ¸ÅÏÍè¿Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï²¿ÅÙ¤âÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸Î¶¿¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸ÅÊ¯»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿°Ü½»¤ÎÇÈ¤¬¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤Î¥²¥Î¥à¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡Îã¤¨¤ÐÀÎ¤ÎÆüËÜ¤ÎÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂÆ±³«àß¡×¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤ÇÂ¤¤é¤»¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÏÅ´¤â¼«µë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½ÉÊ¤ÏÁ´Éô¡¢³°¤«¤é¤Î¤â¤é¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£ÆüËÜÎóÅç¤Ç¸¶ÎÁº½Å´¤Ê¤É¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¤ëÀ½Å´¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ïÊ¬¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖÅ´鋌¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÄ¾õ¤ÎÅ´¤Î²ô¤ò¸ò°×¤ÇÍ¢Æþ¤·¡¢¤½¤ì¤òÇ®¤·¤Æ²Ã¹©¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ½ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ´¤ÎÍ¢Æþ°ÍÂ¸¤Ï¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÃæ´ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤¬Æþ¤ë¤Î¤â¸ÅÊ¯»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Ã¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Å´¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ«Á¯È¾ÅçÍ³Íè¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Éð´ï¤âÇÀ¶ñ¤â¶¯¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡Æ»¶ñ¤ÎÀÇ½º¹¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊ¸ÌÀ¤Î³Êº¹¤Ï·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£µ»½Ñ¤Ç¤âÇÀ¶ÈÀ¸»ºÎÏ¤Ç¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¸ÌÀ¿Í¤ÎÎ®Æþ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÆüËÜÂ¦¤¬ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÄ«Á¯È¾Åç¤ÇÉ´ºÑ¤Ê¤É¤Î¹ñ¤¬ÌÇË´¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¾ðÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÆñÌ±²½¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥Èµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìµ¤¤ËÆüËÜ¤ØÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤âÈà¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÆÃ¤Ëµ¦Æâ¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¸¸¥¤Ç¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Î·ë²Ì¤â¡ÖÌïÀ¸»þÂå¤Þ¤Ç¤ÎÅÏÍè¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤Î¹½À®¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡ÖÉ´ºÑ·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢µ»½Ñ¤È¿Í¸ý¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°äÅÁ»Ò¤òÎóÅçÁ´ÂÎ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤ÎËÍ¤é¤Î°äÅÁ»Ò¹½À®¤Ï¤¹¤Ã¤¤êÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ÏÅý¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¤Ä¤±²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ÏÆìÊ¸·Ï¤ä½é´üÅÏÍè·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Àè½»Ì±¤¬ÀäÌÇ¤·¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿½Å¹½Â¤Åª¤Ë¸ò¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Î¸ò¤¶¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÈæÎ¨¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤â¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤³¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¸ý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÅÏÍè¿Í¤¬Æþ¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³ä¹ç¤Çº®¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆ°ÂÖ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¸ÅÂå¥²¥Î¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢º£¤Î¸½Âå¿Í¤ÎDNA¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²¿³ä¤ÏÉ´ºÑ·Ï¤Ç¤¹¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¼ÄÅÄ¡¡¸½Âå¿Í¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ÅÂå¤Î¹ü¤ÎÁ´¥²¥Î¥à²òÀÏ¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤Î¥²¥Î¥à¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èÄêÅª¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜÎóÅç¤Ç¤¹¤é¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¹ü¤«¤é¸½Âå¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÀºÅÙ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ì¤ë¸ÄÂÎ¤Ï¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë³Æ»þÂå¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬1000¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤½¤í¤¨¤Ð¡¢Îò»Ë¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Ï´°À®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¡Ö¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï5À¤µª¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Î¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸ò¤¶¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÖÌïÀ¸¤Î¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤³¤Î¥²¥Î¥à¤¬Æþ¤ê¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Ë¤³¤Î¥²¥Î¥à¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÆüËÜ¿Í¤Î·ÁÀ®¥×¥í¥»¥¹¤òÃÊ³¬Åª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¦¤Û¤Û¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£¼ÄÅÄ¸¬°ì¡ÊKenichi SHINODA¡Ë¡¡
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÀè¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã