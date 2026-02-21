°Å¹æ»ñ»ºº¾µ½¤ÇÂáÊá¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¸µ¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¼Ò°÷¡ÄÃæ±ûÂç³Ø¤Ç¥×¥íÌîµåÆþ¤êÌÜ»Ø¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÅ¾Íî¿ÍÀ¸
¡¡2·î10Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÁÜºº²Ý¤¬°Å¹æ»ñ»º¤òº¾¼è¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èºß½»¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎµÆÃÓ·¼ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤ÎÃË9¿Í¤òÂáÊá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÆÃÓÍÆµ¿¼Ô¤ò¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤È¸«¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉû¶È¥µ¥¤¥È¤ò¤¦¤¿¤Ã¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿µÆÃÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î½Õº¢¤ËÂçºåÉÜ¤Î20Âå½÷À¤Ë¡Ø½é´üÈñÍÑ¤¬É¬Í×¡Ù¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢165Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òñÙ¤·¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢46ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌó450¿Í¤«¤é·×7²¯±ß°Ê¾å¤òº¾¼è¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÈ¹ÔµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¸¥È¤«¤é¤Ï2Ëü¿Í¤ÎÌ¾Êí¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡Ö¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡×°Ê¹ß¤â¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï¿¼¹ï¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤äSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²Áí³Û¤Ï3241²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ1.6ÇÜ¤È¤¤¤¦¡È²áµîºÇ°¡É¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¤ËÂÄ¤Á¤¿µÆÃÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤«¡£Èà¤ÎÃÎ¿Í¤ÏÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï180cm¤òÄ¶¤¨¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤ÏÌîµå¤Î¿äÁ¦¤Ç¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¾ïÏ¢¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¹¡£µÆÃÓ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åì³¤Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50mÁö¤Ï5.8ÉÃ¤Î½ÓÂ¤Ç¥×¥í¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìîµå¿äÁ¦¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤ÀµÆÃÓÍÆµ¿¼Ô¡£Åö»þ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÌîµå¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥×¥í¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é±Ä¶È¿¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤ä·Ð±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤ÏÂç¼ê¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤´¤í¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯²Æ¤Ë¤Ï·ëº§¤â¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¥×¥ë¤ËÅ¾¿¦¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ°é²ñ·Ï½Ð¿È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¹â¿ÈÄ¹¤Î¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡£¤Þ¤µ¤Ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¥×¥ë¥´¥ê¡É¡ÊÌÔÎõ¤ËÆ¯¤¯Æ±¼Ò¼Ò°÷¤ÎÂ¯¾Î¡Ö¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥´¥ê¥é¡×¤ÎÎ¬¡Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¾Íî¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö3Ç¯È¾¤Û¤É¶Ð¤á¤¿2023Ç¯7·î¤´¤í¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Øµ¯¶È¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤¬¤é¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê²Ô¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È²ø¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶â²ó¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼Ò²ñ¾ï¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÈÈÈºá¡É¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Âç³Ø»þÂå¤ÎÊÌ¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë¿¼¹ï¤ÊÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÌîµåÉô¤Î¿ÍÌ®¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¿Í¤â¤ÎÌîµåÉô´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢Èà¤«¤éÊÝ¸±·ÀÌó¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£µÆÃÓ¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¢¼Ò²ñ¤Ë»Ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢100¿ÍÄ¶¤Î¼Ò°÷¤é¤¬Ìó500¿Í¤â¤Î¸ÜµÒ¤«¤é·×31²¯±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£µÆÃÓÍÆµ¿¼Ô¤¬¤½¤ÎÁÈ¿¥Åª¤ÊÉÔÀµ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¿ô»ú¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤¦É÷ÅÚ¤¬Èà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ»ï¤¬¡¢µÆÃÓÍÆµ¿¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤ÎºßÀÒ³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºßÀÒ»þ¤ËÃÎ¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ËÊÀ¼Ò¸ÜµÒ¤Î¾ðÊó¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼ÂÂÖ¤¬½ù¡¹¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊLP¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê´°Á´Êâ¹çÀ©¡Ë¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÀÜÂÔ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢·ÀÌó¤òÂ¿¤¯¼è¤ì¤ì¤ÐÇüÂç¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯¼ý¤¬²¯¤òÄ¶¤¨¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤â¥¶¥é¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡È¥«¥Í¤µ¤¨ÌÙ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë´Ù¤ê¡¢ÉÔÀµ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¼Ò°÷¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡µÆÃÓÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Î¡ÈÇÒ¶â¼çµÁ¡É¤ËÎÑÍý´Ñ¤òÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¥ê¡¼¥Èµå»ù¤ÎËöÏ©¤Ç¤¢¤ë¡£
