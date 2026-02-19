死刑を求刑されたユン前大統領に無期懲役判決　韓国地裁が内乱首謀容疑を認める「軍と警察の政治的中立性を毀損」

2024年12月3日深夜、突如として非常戒厳を宣布した尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が、内乱首謀容疑に関する1審裁判で無期懲役を宣告された。戒厳宣布から444日後に下された結論だ。

ソウル中央地裁・刑事25部（チ・グィヨン部長判事）は2月19日午後、尹前大統領の1審判決期日を開き、尹前大統領に無期懲役を言い渡した。これに先立ち、内乱特検チームは先月13日の論告求刑公判で、尹前大統領に死刑を求刑していた。

チ部長判事はこの日、尹前大統領に対する高位公職者犯罪捜査処の内乱罪捜査権限が認められることを前提に、「本事件の核心は非常戒厳宣布後、軍を国会に送った点」と規定した。

さらに、尹前大統領の戒厳宣布について「国憲紊乱目的が認められる。国会活動を阻止または麻痺させ、国会がその機能を果たせないようにする目的があったと見るに十分だ」とし、「内乱首謀容疑が成立する」と述べた。

また、「本件の非常戒厳などにより軍と警察の政治的中立性が毀損され、わが社会の政治的二極化が深まり極限の対立状態を経験している。その社会的費用は算定できないほど莫大な被害だ」とした。選挙で選ばれた大統領が軍を動員し、議会機能を阻止した海外事例は先進国では見つけにくいとも言及した。

尹錫悦前大統領（写真＝共同取材団）

このほか、尹前大統領とともに内乱重要任務従事の疑いで起訴されたキム・ヨンヒョン前国防相には懲役30年、ノ・サンウォン前情報司令官には懲役18年、チョ・ジホ前警察庁長官には懲役12年、キム・ボンシク前ソウル警察庁長には懲役10年、モク・ヒョンテ前ソウル警察庁国会警備隊長には懲役3年がそれぞれ宣告された。

キム・ヨングン前国防部調査本部捜査団長とユン・スンヨン前警察庁国家捜査本部捜査企画調整官に対しては、「非常戒厳に加担した事実を認める証拠がなく、共謀者として協力したと見ることも難しい」として無罪が言い渡された。

（記事提供＝時事ジャーナル）