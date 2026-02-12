桐谷さん、株式の評論家をばっさり「自分で儲けられないから評論家」 信じて大損した過去
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏が12日、都内で行われた『ソフトバンク個人株主プロジェクト かぶ × 株農園 学べる大収穫祭』に参加した。
【写真】お腹ふっくら？妊娠後初公の場に登場した池田美優
株式についてのレクチャーを行った。桐谷さんは「株は値上がりでも儲けるか、配当金と日本独特の株主優待制度のインカムゲインで儲けるかの2通り。優待を目的に株を買うのは農業みたいなもの」と“かぶ”と“株”の共通点を語った。
また、株式の評論家の話を聞くのか、という質問が。桐谷さんは「私は評論家の話を聞いて、バブル崩壊もリーマン・ショックで大損した。だいたい評論家は自分で儲けられないから評論家をやっている。間違っていることが多い」とばっさり。自ら情報を仕入れて、判断する重要性を説いていた。
そのほか、みちょぱこと池田美優、お笑いコンビ・なすなかにしも参加した。
