¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÏËÉ±ÒÁõÈ÷Í¢½Ð¤Î¡Ö5Îà·¿¡×Å±ÇÑ¤Ç¹ç°Õ¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ©ÅÙ²þÄê¤òÌÜ»Ø¤¹¡©
¡Ö»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉð´ïÍ¢½Ð¡×¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î²¼¤Ç¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¶ØÍ¢¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¡¢²ò¶Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤Ö¤¯¤Þ¡×·¿¸î±Ò´Ï¤Ï¸½¹ÔÀ©ÅÙÆâ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÍ¢½ÐÍ½Äê¡ÚÆüËÜÀ½Éð´ï¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¡©¡Û
¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¸å¡¢¡Ö»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉð´ïÍ¢½Ð¡×¤Î²ò¶Ø¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤Î¸¡Æ¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÀ¯ºö¹ç°Õ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤ò¡ÖµßÆñ¡×¡ÖÍ¢Á÷¡×¡Ö·Ù²ü¡×¡Ö´Æ»ë¡×¡ÖÁÝ³¤¡×¤Î5¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿à5Îà·¿á¤ÎÅ±ÇÑ¤òÌÀµ¤·¡¢2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ©ÅÙ²þÄê¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¤äËÉ±Ò¾Ê¤Ç¤â¡¢ÃÆÌô¤äÌµ¿Íµ¡¡¢ËÉ¶õÁõÈ÷¤Ê¤É¤òÍ¢½Ð²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢À©ÅÙ²þÄê¤Ï½°±¡Áª¸å¤ËËÜ³Ê²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï1967Ç¯¤Ëº´Æ£±ÉºîÀ¯¸¢¤¬ÄóµÄ¤·¤¿¡ÖÉð´ïÍ¢½Ð»°¸¶Â§¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾À¤µª°Ê¾å¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÉð´ïÍ¢½Ð¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¿¡£2014Ç¯¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¡×¤Ë²þ¤á¡¢¶¦Æ±³«È¯¤Ê¤É°ìÉô¤Î´ËÏÂ¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÆÌô¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ò¶Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹â¤Þ¤ëÂæÏÑÍ»ö¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÅÅÄÌÁí¸¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÉôÃ«Ä¾Î¼¡Ê¤Ò¤À¤Ë¡¦¤Ê¤ª¤¢¤¡Ë»á¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â5Îà·¿Å±ÇÑ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Èº£¤È¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÍè±ç²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ·³¤¬Íè±ç¤¹¤ë¤Î¤«¡£Íè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸åÊý»Ù±ç¤Î¿§ºÌ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔÆ©ÌÀÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ø·ÑÀïÇ½ÎÏ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼«¹ñ¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ë¡Ù¡ØÁõÈ÷°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤¿Æ±»Ö¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁõÈ÷°ÜÅ¾¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹Æ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯Ëö¡¢ü¥5Îà·¿ü¥Å±ÇÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤À¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµ»á¡ÊÃæ±û±¦¡Ë¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê»á¡ÊÃæ±ûº¸¡Ë
Í¢½Ð²ò¶Ø¤È·ÑÀïÇ½ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤Ï±ó¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÑÀïÇ½ÎÏ¤È¤Ï¡¢½ÆÃÆ¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤Î¤³¤È¡£¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¿¯¹¶¤·¡¢Í»ö¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·³¼ûÉÊ¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤··³¼ûÉÊ¤ÏµÞ¤ËÂ¤¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÂ¤¤ì¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢Ê¿»þ¤Ë¤¿¤ÀÁý»º¤·¤Æ¤â»È¤¤Æ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¾®¤ÏÃÆ´Ý¤«¤éÂç¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Þ¤Ç¼ûµë¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹ñÆâ¤ÇÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÇÁý»º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥óÀï½Ñ¤ò¸¦µæ¤·¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÃÎ¸«Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÂåÀï¸¦µæ²ñ¤Çµ»½Ñ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÅÄÃÎµÁ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö·³¼ûÉÊ¤ÏËÜÍè¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤Ï¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»º¶È¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·³¼û´ë¶È¤Î²·Àè¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¤ß¡£¤½¤â¤½¤â¼«±ÒÂâ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë·±Îý°Ê³°¤ÇÃÆÌô¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÂ¦¤ÏÄã¥í¥Ã¥È¡¦¹â¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â¥í¥Ã¥È¡¦Äã¥³¥¹¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Ö¤¯¤Þ¡×·¿¸î±Ò´Ï¤Ï¸½¹ÔÀ©ÅÙÆâ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÍ¢½ÐÍ½Äê¡£Å±ÇÑ¸å¤Ï´ÏÁ¥¤¬Í¢½Ð¤Î¼çÎÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë
20¼°¾®½Æ¤Ï¼ÂÀï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇä¤ì¤¿¤é¡×¤ÎÏÃ¤À¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥é¥¤¥à¡ÊËÉ±ÒÁõÈ÷¤Î¸µÀÁ¤±´ë¶È¡ËÂ¦¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÍ¢½Ð¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¸¸ÁÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëàÆüËÜÀ½á¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤Þ¤À¶¯¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤À¤Ã¤¿¤éÇä¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÏÊ¼´ï¤òÆóÊ¬¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼ÂÀï¤Ç»È¤¨¤ëÊ¼´ï¤È¡¢»È¤¨¤Ê¤¤Ê¼´ï¤À¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éÀºåÌ¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¡¢Àï¾ì¤Ç¤É¤ì¤À¤±µ¡Ç½¤·¤¿¤«¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½¤â´Þ¤á¤ÆÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊ¼´ï¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Îã¤¬Á°Àþ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢GPSÍ¶Æ³¼°¥ß¥µ¥¤¥ë¡£ÆüËÜ¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¤ÏGPSÅÅÇÈ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¶Áõ¤ò¹Ô¤Ê¤¦à¥¹¥×¡¼¥Õ¥£¥ó¥°á¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤é¤·¤¯¡¢GPSÍ¶Æ³¼°¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÀ½¤ÎÉð´ï¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÏÍ¢½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤º£¡¢ÃÎ¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Îµ¬À©¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸î±Ò´Ï¤Ê¤É´ÏÁ¥¤ÎÍ¢½Ð¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤é¤Þ¤º¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¡Û
À¯ÉÜ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å±ÇÑ¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÉôÃ«»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉð´ïÍ¢½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬²¼¤¬¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ø»¦½ý¡Ù¡ØÈó»¦½ý¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶èÊÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Äå»¡ÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Ï»¦½ýÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¶·â¤ÎÏ¢·È¤Ë»È¤ï¤ì¤ì¤Ð»¦½ý¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀïÁè¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¤ËÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿ÍÌ¿¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ø²¿¤òÇä¤ë¤«¡Ù¤è¤ê¡Ø¤É¤³¤ËÇä¤ë¤«¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥ë¥³À½¥É¥í¡¼¥óTB2¤Ï°ì»þ¡Ø¥¯¥ë¥É¿Í¤ò»¦¤·¤¿Ê¼´ï¡Ù¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¤ë¤È¡Ø¥í¥·¥¢·³¤ò»ß¤á¤ëÊ¼´ï¡Ù¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ËÌ²¤½ô¹ñ¤âÉð´ïÍ¢½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°²½¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤ÏÇä¤êÀè¤È¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¸¢¿¯³²¹ñ¤ËÇä¤ë¤Î¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤íÆüËÜ¤ÎÉ¾È½¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Çä¤êÊý¤äÇä¤êÀè¤Î¶ãÌ£¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÌäÂê¤Ï¡Ö¼ÂÀï·Ð¸³¡×¤À¡£ÆüËÜÀ½¤Î·³¼ûÉÊ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¼ÂÀïµ¡²ñ¤¬¶ËÃ¼¤ËË³¤·¤¤¡£
Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö5Îà·¿¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Æ¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥ï¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ËÉ±Òµ»½Ñ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢Ì±´Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È·³¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ³«È¯¤È¼ÂÀïÅêÆþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÁÈ¿¥¤¬´ë²è¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡×¤Ï¡¢³¤³°¤ÎËÉ±Ò´ë¶È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊ¼´ï¤òÁ÷¤ê¡¢»ÈÍÑË¡¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·±Îý¤·¡¢¼ÂÀï¤ÇÍÑ¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬´ë¶ÈÂ¦¤ËÊó¹ð½ñ¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¸½ÂåÀï¤Ç¤ÏÌ±À¸ÉÊ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤â¹¶·âÏ¢·È¤äÊáÂª¡¦´ÑÂ¬¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¡Ö»¦½ý¡×¡ÖÈó»¦½ý¡×¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤ÏÀ®Î©¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëËÉ±Òµ»½Ñ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥ï¥ó¡×¡£Äó¶¡¤µ¤ì¤¿ÁõÈ÷¤ÏÁ°Àþ¤Ç»È¤ï¤ì¡¢Äó¶¡¼Ô¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¿·¤¿¤ÊÂÐ¥É¥í¡¼¥óÊ¼´ï¤ò»î¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼»Î
Ê¿ÅÄ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤òÁ°Àþ¤Ç»î¸³¤·¡¢À®²Ì¤ä²þÁ±ÅÀ¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë»Üºö¤Ç¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¤«¤éÅÅ»ÒÀïÁõÈ÷¡¢Àï½ÑÍÑAI¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¤âÉý¹¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¼ÂÀï·Ð¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤ÇÉð´ï¤Î¶¡Í¿¤ò¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¤ÏÉôÃ«»á¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤¬¹ñÆâ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ÎÁõÈ÷¤¬¸½¾ì¤Ç¹¥¤Þ¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤Þ¤º¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÁ÷¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¹ñ¤È¤Î±é½¬¤ä¸òÎ®¤Ë½Ð¤·¤ÆÈ¿±þ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ë¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤«¤éÇä¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ñ±×¤ËÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢²¾¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·³¼û»º¶È¤Ï¹ñ±×¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÎÙ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÉð´ïÍ¢½Ð¤ò¿Ê¤á¡¢2025Ç¯¤ÎÉð´ïÍ¢½Ð³Û¤¬150²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ÏÇä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ý»ýÀ°È÷¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢¤½¤ì¤ËÀï¤¤Êý¤Î¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿·ÑÀï¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ä¹´üÅª¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤ò»È¤¦¿Í¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤½¤í¤¨¤ëàOS¥â¥Ç¥ëá¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤â¼ý±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀº¿À¤¬¼å¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¶¡Í¿¤·¤¿ÁõÈ÷¤Î°Ý»ýÀ°È÷¤ò¡ØÌÌÅÝ¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£5Îà·¿¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤ò¡¢Êä½õ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ºÀÇ¤äµ¬À©´ËÏÂ¤Ç»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤¬µÞÌ³¡£·ÑÀïÇ½ÎÏ¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡×
ÎÑÍý¤ÎÌäÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£¤·¤«¤·À¤³¦¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Î·³»ö»Ô¾ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Å±ÇÑ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¢£À¯ÉÜ¤¬Å±ÇÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö5Îà·¿¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
À¯ÉÜ¤ÏÍ¢½Ð¤Ç¤¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ò¡ÖµßÆñ¡×¡ÖÍ¢Á÷¡×¡Ö·Ù²ü¡×¡Ö´Æ»ë¡×¡ÖÁÝ³¤¡×¤Î5¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¡á5Îà·¿¡Ë¡£Ê¿ÏÂ¶¨ÎÏ¤ä¿ÍÆ»»Ù±ç¤¬Á°Äó¤Ç¡¢»¦½ýÉð´ï¤äÃÆÌô¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£1967Ç¯¤Î¡ÖÉð´ïÍ¢½Ð»°¸¶Â§¡×¤ÇÍ¢½Ð¤Ï»ö¼Â¾å¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¤³¤ì¤ò¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¡×¤Ë²þ¤á¡¢¶¦Æ±³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤Þ¤¿Í¢½Ð¤âü¥5Îà·¿ü¥¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ä¤Ä´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿
