PEACH JOHNのノンワイヤー新作インナー♡1枚で決まる万能デザイン
ブラとインナーを重ねるストレスから解放されたい、そんな声に応えるPEACH JOHNの最新インナーが登場。1枚で美しく着られるカップ付きデザインや、レースが映えるショートキャミ、新色が加わったオーガニックコットンシリーズまで、着心地とファッション性を両立。冬の重ね着にも、春先の軽やかな装いにも寄り添うラインナップです♡
1枚で完結するコットン混リブインナー
コットン混リブ生地を使用したカップ付きノンワイヤーインナーは全3型。やや下厚のモールドカップで自然な丸みを演出し、薄手パワーネットとゴム仕様で心地よくフィットします。
リブストリングブラキャミソール
価格：3,000円
リブブラタンクトップ
価格：3,000円
リブクロップトブラキャミソール
価格：2,700円
サイズ:S、M、L。カラー:ブラック、ブルーグレーの全2色。肩出しや背中見せトップスにも活躍します。
背中映えレースのショートキャミ
エンブロイダリーレースノンワイヤーブラ3,900円は、2種類の繊細なレースを贅沢に使用したカップ付きショートキャミソール。
三角形の薄手カップがナチュラルなバストラインをメイクし、Wストラップの背中クロスデザインがコーデのアクセントに。サイズ:S、M、L。カラー:ブラック、ブルーグレーの全2色です。
人気オーガニックコットンに新色
環境にも配慮したオーガニックコットンインナーシリーズには、新色グレーが追加。
オーガニックコットンレーストリムキャミソール
価格：2,400円
オーガニックコットンリブパデットタンクトップ
価格：3,300円
オーガニックコットン半袖(ワキ汗パッド付き)
価格：2,400円
オーガニックコットンハイウエストオーバーパンツ
価格：2,100円
オーガニックコットンスリップ
価格：2,700円
サイズ:S/M、M/L。薄手で伸びのよい素材が一年中快適です。
毎日に寄り添うPEACH JOHNインナー
ノンワイヤーで楽なのに、シルエットもおしゃれも妥協しないPEACH JOHNの新作インナー。重ね着いらずで着こなしが決まり、季節の変わり目にも大活躍します。
自分のライフスタイルに合った1枚を選んで、毎日をもっと心地よく彩ってみてはいかがでしょうか♪