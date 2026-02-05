PEACH JOHNのノンワイヤー新作インナー♡1枚で決まる万能デザイン

ブラとインナーを重ねるストレスから解放されたい、そんな声に応えるPEACH JOHNの最新インナーが登場。1枚で美しく着られるカップ付きデザインや、レースが映えるショートキャミ、新色が加わったオーガニックコットンシリーズまで、着心地とファッション性を両立。冬の重ね着にも、春先の軽やかな装いにも寄り添うラインナップです♡

1枚で完結するコットン混リブインナー

コットン混リブ生地を使用したカップ付きノンワイヤーインナーは全3型。やや下厚のモールドカップで自然な丸みを演出し、薄手パワーネットとゴム仕様で心地よくフィットします。

リブストリングブラキャミソール

価格：3,000円

リブブラタンクトップ

価格：3,000円

リブクロップトブラキャミソール

価格：2,700円

サイズ:S、M、L。カラー:ブラック、ブルーグレーの全2色。肩出しや背中見せトップスにも活躍します。

背中映えレースのショートキャミ

エンブロイダリーレースノンワイヤーブラ3,900円は、2種類の繊細なレースを贅沢に使用したカップ付きショートキャミソール。

三角形の薄手カップがナチュラルなバストラインをメイクし、Wストラップの背中クロスデザインがコーデのアクセントに。サイズ:S、M、L。カラー:ブラック、ブルーグレーの全2色です。

人気オーガニックコットンに新色

環境にも配慮したオーガニックコットンインナーシリーズには、新色グレーが追加。

オーガニックコットンレーストリムキャミソール

価格：2,400円

オーガニックコットンリブパデットタンクトップ

価格：3,300円

オーガニックコットン半袖(ワキ汗パッド付き)

価格：2,400円

オーガニックコットンハイウエストオーバーパンツ

価格：2,100円

オーガニックコットンスリップ

価格：2,700円

サイズ:S/M、M/L。薄手で伸びのよい素材が一年中快適です。

毎日に寄り添うPEACH JOHNインナー

ノンワイヤーで楽なのに、シルエットもおしゃれも妥協しないPEACH JOHNの新作インナー。重ね着いらずで着こなしが決まり、季節の変わり目にも大活躍します。

自分のライフスタイルに合った1枚を選んで、毎日をもっと心地よく彩ってみてはいかがでしょうか♪