ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿À¡¹¤¬¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¡í½¡¶µÂç¹ñ¡í¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤Î¿¿¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤ë°ìºý¡ª
Ãæ¹ñÌ±´Ö¿®¶Ä¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¸ì¤ëÃø¼Ô¤ÎÂçÃ«µü»á
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÌÓÂôÅì¤Ë¤è¤ëÊ¸²½Âç³×Ì¿°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤½¡¶µ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢Ì±´Ö¿®¶Ä¤ÏÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±°ì²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëàÃæ¹ñÈÇTikToká¤Ç¤¢¤ëDouyin¡Ê¥É¥¦¥¤¥ó¡£°Ê²¼¡¢TikTok¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥«¥ëÃæ¹ñÈ¯¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÀâÌÀ¤ÏÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ØÃæ¹ñTikTokÌ±Â¯³Ø¡¡¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÄÁ¿ÀÃµË¬¡Ù¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëà½¡¶µÂç¹ñá¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿ÂçÃ«µü¡Ê¤È¤ª¤ë¡Ë»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡½¡½ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±Î¾Â¤òÅ·¤Ë¸þ¤±¤¿¼íÎÄ¤Î¿ÀÍÍ¡ÖµÕÎ©¤ÁÄ¥¸ÞÏº¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¿ÀÍÍ¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£TikTok¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤ËÃæ¹ñ¤Î³ÆÃÏ¤ËÉë¤¤¤Æ¡¢ÄÁ¿À¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©
ÂçÃ«¡¡Âç³Ø±¡À¸¤Îº¢¡¢Ãæ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¤Ê¤¬¤éÌ±Â¯³Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤»¤¤¤Ç¶¯À©µ¢¹ñ¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É²Ë¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Î±³ØÃç´Ö¤«¤é¡ÖTikTok¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡ª¡¡Ì±Â¯³Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤é¤ì¡¢¤Õ¤È¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï»ä¤âºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¸¦µæ¤Ë»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤ÈÄÁ¤·¤¤Ì±´Ö¿®¶Ä¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤¬Ìµ¿ÔÂ¢¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¹ø¤òÈ´¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÅÅ»Ò·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤ÇÅÄ¼Ë¤ÎÏ·¿Í¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼´ÑÇ°¤¬´õÇö¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢³§¤¬µ¤·Ú¤ËTikTok¤ËÆü¾ï¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÅ¡¹±º¡¹¤Ëº¬¤Å¤¯¡¢ÃÏ¸µÌ±°Ê³°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ëÊ¸²½¤Î¿ô¡¹¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÊÍè¡¢ÌÌÇò¤¤Æ°²è¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËX¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥í¤ÎÌ±Â¯³Ø¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éTikTok¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À²¤ì¤Æ¥³¥í¥Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÄ´ºº¤ò½Å¤Í¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³Ø¼Ô¤¬Áê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¿ÀÍÍ¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢º£²ó¤â¤½¤ÎÊý¿Ë¤ÇÄ´ººÂÐ¾Ý¤òÁªÊÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¤³¤½¸ì¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¡½¡½Ì±Â¯³Ø¤Ë¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÃ«¡¡»ä¤ÏÊì¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤¬Ä¹¤é¤¯ÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Âç³Ø¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò³«»Ï¡£¸ì³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñÊ¸³Ø¤äÅìÍÎ»Ë¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÌ±Â¯³Ø¤ÎÀìÌç¶µ°é¤Ï¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Îà¤æ¤ë¤Õ¤ïá¤ÊÊ¸²½¤ò¸¦µæ¤·ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÌµ¾ï¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î»à¿À¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸¦µæ¤ËÃå¼ê¡£
Ìµ¾ï¤ÏÌ±´Ö¿®¶Ä¤Î¿ÀÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤âÌ±Â¯³Ø¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¸¦µæ¤·¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤äÂÐ¾Ý¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤äÄ´ºº¤¬É¬Í×¤«¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¶åÈø¸Ñ¡Ê¤¤å¤¦¤Ó¤³¡Ë¡×¤Ï¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¶åÈø¸Ñ¤¬¿åÃå¤òÃå¤ÆÃ«´Ö¤â¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢Ãæ¹ñÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÈÜàÐ¤Ê¿ÀÍÍ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥â¥Æ¡×¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç´÷Èò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶åÈø¸Ñ¤¬¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥¤¤Ç¿ÀÍÍ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢µÕÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë³°¹ñÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿ÀÍÍ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÃ«¡¡ËÜ½ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ÖÂç¹õÅ·¤ÎµÕÍ¢Æþ¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤¢¤ÎÊ¡¡¹¤·¤¤»Ñ¤ÎÏÂ¼°Âç¹õÅ·¤¬¤Ê¤¼¤«º£Ãæ¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶åÈø¸Ñ¤Ë¤»¤èÂç¹õÅ·¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÃµ¤»¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¹ñÃ±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¾¹ñ¤Î¤â¤Î¤ò·Ú¡¹¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤¬¹ñ¶¤òÀ¹¤ó¤Ë±ýÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¤ËËÜ½ñ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¡ÖÀèÀ¸¡¢ÊÑ¤ÊËÜ½Ð¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È³ØÀ¸¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¼ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖRED¡Ê¥ì¥Ã¥É¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ë¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ìÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊóµ¬À©¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤Û¤É¤µ¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢àËÜ²»¤È·úÁ°á¤¬¤¢¤ë¹ñ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¶Ø»ß¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤³¤éÃæ¤ÇØá°Íµ·Îé¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤«¤âËÜ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¤Î¸«²ò¤È¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤ËÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÃ«¡¡ÆÃÊÌ¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÊý¸À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÉ®ÃÌ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌÏÃ¡ÊÉ¸½à¸ì¡Ë¤¬ÏÃ¤»¤ë¸½ÃÏ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ËÂ¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ°ìÆüÂß¤·ÀÚ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÄÌÌõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¤½¤³¤éÃæ¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼£°Â¤ÏÎÉ¤¯¡¢¤µ¤Û¤É·Ù²ü¤»¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íÊ¿ÏÂ¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥È¥é¥Ö¥ëµ¯¤¤í¤è¡ª¡¡¤³¤ì¤¸¤ã¤¢ÌÌÇò¤¤¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÃ«¡¡ÀìÌç²È¤ÎÊý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ËÃóºß¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢µÙÆü¤Ë¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÃÏ°è¤òÄ´¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤Ãæ¹ñ¤ÏÊõ¤Î»³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÆÉ¤à¿Í¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÂçÃ« µü¡Ê¤ª¤ª¤¿¤Ë¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Ì±Â¯³Ø¼Ô¡£2012Ç¯¡¢Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£22Ç¯¡¢ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¹ñºÝÊ¸²½¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÒÏÌçÂç³Ø³°Ê¸³Ø±¡½õÍý¶µ¼ø¡¢Ìµ¾ïÅÞÉû½ñµ¡£Àì¹¶¤ÏÃæ¹ñÌ±Â¯³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃæ¹ñ¤Î»à¿À¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡¢23Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÌµ¾ï¤¯¤ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡ÖTikTokÌ±Â¯³Ø¡×¤òÄó¾§¤·¤ÆSNS¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï1Ëü5000¿Í¡Ê26Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¡£ËÜºî¤¬½é¤Î¿·½ñÈ½¤Ç¤Î´©¹ÔËÜ¤È¤Ê¤ë
¢£¡ØÃæ¹ñTikTokÌ±Â¯³Ø ¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÄÁ¿ÀÃµË¬¡Ù
NHK½ÐÈÇ¿·½ñ 1485±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÅö¶É¤Ë¤è¤ëÊ¸²½µ¬À©¤¬¶¯¤¯¡¢¼ô¶µ¡¦Ê©¶µ¡¦Æ»¶µ¤Î»°Âç¥á¥¸¥ã¡¼½¡¶µ¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤Ì±´Ö¿®¶Ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢TikTok¤ò¶î»È¤·¤ÆÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀ¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¿À¡¹¤ò¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎÊýË¡¤Ç¿®¶Ä¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«......¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤«¤é²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼èºà¤ò·Ð¤ÆÌ±´Ö¿®¶Ä¤Îµ¯¸»¤ä¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£¼Ì¿¿¤ÏÁ´ÅÀ¥«¥é¡¼¤Î¹ë²ÚÈÇ¤À
¡ØÃæ¹ñTikTokÌ±Â¯³Ø ¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÄÁ¿ÀÃµË¬¡ÙNHK½ÐÈÇ¿·½ñ 1485±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë